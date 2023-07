Laptop Lenovo z podwójnym ekranem OLED debiutuje w Polsce

Szukasz wyjątkowego laptopa do pracy? Zależy Ci na małych wymiarach, najnowszych technologiach i wysokiej funkcjonalności? W takim razie Lenovo ma coś dla Ciebie.

W sklepach znaleźć można obecnie setki laptopów od przynajmniej kilkunastu różnych firm. Jednak większość z nich jest do siebie bliźniaczo podobna. Zarówno pod względem wyglądu, jakości wykonania, jak i specyfikacji. Rzadko kiedy trafia się sprzęt faktycznie oryginalny i przełomowy, tym razem jednak jest inaczej.

Lenovo Yoga Book 9i kosztuje w Polsce 12 999 złotych

Lenovo organizowało dzisiaj wydarzenie na Stadionie Legii w Warszawie, na którym nie mogło nas zabraknąć. Producent chwalił się tam wyjątkowym laptopem, o którym pisaliśmy już w styczniu przy okazji targów CES 2023. Mowa o konstrukcji z dwoma dotykowymi ekranami OLED oraz Intel Core 13. generacji.

Lenovo Yoga Book 9i to laptop o wymiarach 299,1 x 15,95 x 203,9 milimetrów i masie około 1,35 kilograma. Jego sercem może być procesor Intel Core i5-1335 (10R/12W; do 4,6 GHz) lub Intel Core i7-1355U (10R/12W; do 5,0 GHz) ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe, który sparowano z 16 GB pamięci LPDDR5X-6400. W przypadku przestrzeni dyskowej mowa o modelach z 512 GB lub 1 TB SSD PCIe 4.0 x4.

Ekrany to 13,3-calowe dotykowe matryce OLED o rozdzielczości 2,8K i stosunku 16:10. Mamy tutaj wsparcie dla standardu Dolby Vision, nazywanego przez Lenovo "PureSight". Maksymalna jasność wynosi do 400 cd/m2, a deklarowane pokrycie palety DCI-P3 to 100%. Mowa więc o dobrym odwzorowaniu kolorów.

Dzięki zawiasowi 360° mamy tutaj szereg możliwości. Ekrany mogą pracować jako dwa niezależne wyświetlacze, dublować swoją treść, jeden z nich może robić za klawiaturę lub szkicownik, w czym pomaga dołączony rysik Lenovo Base Pen 4.0 i magnetyczna klawiatura. Ogranicza nas głównie wyobraźnia.

Lenovo Yoga Book 9i trafił już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena w Polsce to 12 999 złotych. Tym samym nie jest to produkt dla przeciętnego Kowlaskiego, ale innowacje nigdy nie były tanie.

Zobacz: Jesteś fanem anime Evangelion? ASUS ma coś dla Ciebie

Zobacz: Czy to nowy trend w świecie PC? Zasilacze bez przewodów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Bartek Grzankowski

Źródło tekstu: oprac. własne