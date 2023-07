Czy to nowy trend w świecie PC? Zasilacze bez przewodów

Phanteks nie przestaje zaskakiwać. Tym razem producent przygotował mocarne zasilacze w dwóch kolorach, które skierowane są do największych entuzjastów PC.

W czasach gdy niemal każda obudowa na rynku oferuje panel boczny w formie okna coraz więcej osób zwraca uwagę na wygląd zestawu komputerowego. Mowa nie tylko o podświetleniu RGB LED, designie podzespołów, ale nawet takich drobiazgach jak kolor przewodów zasilających.

Phanteks Revolt korzystają z platformy firmy Seasonic

Wygląda na to, że trend ten zauważyła firma Phanteks. Holendrzy bowiem zapowiedzieli nowe zasilacze z serii Revolt. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sprzedawane są bez przewodów. Te można dokupić oddzielnie, w dowolnej wersji kolorystycznej, a wszystko dzięki współpracy z firmą CableMod.

Rodzina Phanteks Revolt składa się z modeli o mocy 1000, 1200 i 1600 W. Mowa o topowej sprawności. Dwa pierwsze oferują certyfikat 80 PLUS Platinum, ostatni zaś to już 80 PLUS Titanium. Wszystkie z zasilaczy oparto na sprawdzonej platformie od firmy Seasonic, która zgodna jest z wymaganiami standardu ATX 3.0.

Nie zabrakło tutaj szeregu zabezpieczeń jak OPP, OVP, UVP, SCP, OCP i OTP. Wnętrze chłodzone jest przez 135-milimetrowy wentylator z trybem pracy półpasywnej i zatrzęsienie radiatorów. Innymi słowy do pewnego stopnia obciążenia PSU "śmigło" pozostaje wyłączone oferując wzorową kulturę pracy.

Phanteks Revolt 1000 i 1200 dostępne są w białej i czarnej wersji kolorystycznej, zaś Phanteks Revolt 1600 tylko w czarnej. Sugerowane ceny to 200, 250 i 400 euro, czyli około 889, 1109 i 1779 złotych. Producent udziela 12 lat gwarancji. Cena przewodów zależy od ich ilości, długości i koloru. Podstawowy zestaw to 80 euro, zaś pełen to już 180 euro, czyli około 355 i 799 złotych. Nie jest tanio, ale to nie jest produkt dla mas.

Źródło zdjęć: Phanteks

Źródło tekstu: oprac. własne