Wyciekły ceny kart graficznych AMD Radeon RX 7800 i RX 7700

Im bliżej premiery nowych kart graficznych AMD Radeon RX 7000, tym w sieci pojawia się więcej plotek i przecieków. Tym razem mowa o sugerowanych cenach.

Chociaż karty graficzne AMD Radeon RX 7000 debiutowały pod koniec ubiegłego roku, to jak na razie w sprzedaży pojawiły się tylko trzy modele. Mowa o drogich układach Radeon RX 7900 XTX i RX 7900 XT oraz o podstawowym, ale tanim Radeonie RX 7600. Wiemy jednak, że w drodze są przynajmniej dwa inne modele.

Nowe karty graficzne AMD mają debiutować we wrześniu

Niedawno na łamach Telepolis, informowaliśmy Was, że Czerwoni zakończyli pracę nad kartami AMD Radeon RX 7800 (XT) oraz Radeon RX 7700 (XT). Przewiduje się, że ich zapowiedź nastąpi na niemieckich targach Gamescom 2023, a sklepowy debiut będzie miał miejsce chwilę później, we wrześniu.

Tym razem w sieci pojawiły się prawdopodobne sugerowane ceny. Zgodnie z nimi AMD Radeon RX 7800 miałby mieć sugerowaną cenę 549 dolarów, zaś Radeon RX 7700 kosztowałby 449 dolarów. Biorąc pod uwagę aktualny kurs walut mowa o około 2205 i 1800 złotych, ale do tego należy jeszcze doliczyć polski VAT.

RX 7700 $449

RX 7800 $549 — All The Watts!! (@All_The_Watts) July 19, 2023

AMD Radeon RX 7800 ma być słabszy od NVIDIA GeForce RTX 4070, więc cena tak blisko karty Zielonych budzi poważne wątpliwości. Za to AMD Radeon RX 7700 ma być wydajniejszy od NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, tutaj więc trudno się dziwić, że Czerwoni chcą wycenić swój produkt nieco drożej.

Oczywiście w ciągu (przynajmniej) kilku następnych tygodni do czasu premiery może się jeszcze wiele zmienić. Jak zwykle w przypadku takich plotek radzimy podchodzić do nich z przymrużeniem oka. Zwłaszcza, że to źródła ma na swoim koncie zarówno sporo trafnych, jak i wiele nieprawdziwych doniesień ze świata GPU.

