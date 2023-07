Koniec czekania. AMD ma gotowe tańsze karty graficzne

Fani AMD nie muszą już dłużej czekać. Wygląda na to, że Czerwoni ukończyli prace nad nowymi kartami graficznymi z średniego segmentu cenowo-wydajnościowego.

Najnowsze karty graficzne debiutowały na rynku pod koniec ubiegłego roku. Wpierw NVIDIA pokazała w październiku serię GeForce RTX 4000, a później AMD w grudniu wypuściło rodzinę Radeon RX 7000. Obaj producenci do tej pory zaserwowali nam kolejno sześć oraz trzy różne modele.

Radeon RX 7800 XT i RX 7700 XT pojawią się we wrześniu

O ile Zieloni posiadają aktualnie w swojej ofercie przedstawicieli każdego segmentu cenowo-wydajnościowego, tak u AMD mowa tylko albo o bardzo drogich, albo bardzo tanich układach. Brakuje czegokolwiek "po środku". To się jednak może lada moment zmienić za sprawą Radeonów RX 7700 XT i RX 7800 XT.

Jak donosi "Moore’s Law is Dead" AMD skończyło pracę nad rdzeniem Navi 32 i ma gotowe sterowniki dla nowych kart graficznych. AMD Radeon RX 7800 XT ma dysponować 60 jednostkami CU i 16 GB pamięci VRAM na 256-bitowej szynie danych. Wszystko to przy całkowitym poborze mocy (TBP) na poziomie 260 W.

AMD Radeom RX 7700 XT oparty na przyciętym GPU zaoferuje już od 48 do 54 jednostek obliczeniowych (CU) oraz 12 GB VRAM na 192-bitowej szynie danych. Podobnie jak w wyższym modelu Czerwoni zdecydowani się na pamięć 19,5 Gbps. Tutaj całkowity pobór mocy sięgałby 245 W.

Pod względem dostępności zakłada się, że AMD zapowie nowe karty graficzne już podczas targów Gamescom 2023 w Niemczech odbywających się w dniach 23 - 27 sierpnia. Jednak premiera nastąpiłaby dopiero we wrześniu. Co więcej w późniejszym terminie to samo GPU trafiłoby do laptopów gamingowych.

Oczywiście jak do wszystkich plotek, tak i do tych doniesień trzeba podchodzić z pewną dozą ostrożności. Moore’s Law is Dead zdradzał już w przeszłości przedpremierowe informacje, które okazywały się prawdą, ale ma na swoim koncie także masę wyssanych z palca plotek, które nawet nie były bliskie rzeczywistości.

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski, Moore's Law is Dead

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne