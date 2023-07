To pierwsza tak mała i dziwna karta graficzna tej generacji

Jeśli składasz nowy, miniaturowy zestaw komputerowy i rozglądasz się za nowoczesną karta graficzną to GIGABYTE ma GeForce RTX 4060 w wersji low profile.

Pod koniec ubiegłego miesiąca, a dokładniej 29 czerwca, debiutował najsłabszy i najtańszy przedstawiciel rodziny NVIDIA Ada Lovelace. Mowa oczywiście o kartce graficznej GeForce RTX 4060, która nie została zbyt ciepło przyjęta. Wszystko za sprawą zaledwie 8 GB pamięci i obciętej szyny danych oraz interfejsu PCIe.

Mimo małego rozmiaru GIGABYTE oferuje cztery złącza wideo

Mimo wszystko nie przeszkadza to partnerom takim jak ASUS, MSI czy GIGABYTE wypuszczać kolejnych autorskich modeli. Dzisiaj skupimy się na ostatniej z wymienionych firm, która pokazała coś ciekawego.

GIGABYTE przygotował niskoprofilową wersję GeForce RTX 4060. Jest to rozwiązanie z dwuslotowym układem chłodzenia, które korzysta z aż trzech wentylatorów. To niecodzienna konfiguracja - przeważnie mowa o jednym lub dwóch, które by w zupełności wystarczyły. Tym samym karta jest dłuższa niż układy mITX.

Znajdziemy tutaj jedno złącze zasilające typu 8-pin, co jest standardowym wyborem w przypadku GeForce RTX 4060. Mowa w końcu o TBP na poziomie 115 W. Ciekawostką jest zestaw złączy - dwa HDMI 2.1 oraz dwa DisplayPort 1.4. Zwykle rozwiązania low profile oferują tylko dwa wyjścia wideo.

Data premiery i sugerowane ceny pozostają tajemnicą. Należy pamiętać, że mowa o dość niszowej karcie graficznej. Trafi ona głównie to zestawów HTPC oraz serwerów potrzebujących dekodować materiały AV1.

Zobacz: Zrobił własną kartę graficzną. Wyszło całkiem nieźle

Zobacz: Genesis Nitro 550 G2 to nowy, tani fotel dla graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GIGABYTE, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne