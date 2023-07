Genesis Nitro 550 G2 to nowy, tani fotel dla graczy

Jeśli jesteś fanem gamingowej stylistyki i podobają Ci się kubełkowe fotele, ale nie chcesz wydawać dużo pieniędzy to Genesis ma coś dla Ciebie. Tani model Nitro 550 doczekał się znacznie usprawnionej wersji, która trafiła już do sprzedaży.

Genesis to marka założona w 2011 roku, która specjalizuje się w sprzęcie dla graczy. Mowa o atrakcyjnie wycenionych myszkach, klawiaturach, głośnikach, słuchawkach, mikrofonach, obudowach i wielu innych produktach. Większość z nich została ciepło przyjęta przez konsumentów i recenzentów.

Genesis Nitro 550 G2 to budżetowy fotel dla graczy

Dzisiaj poinformowano o rozszerzeniu oferty foteli gamingowych. Przystępny cenowo i popularny model Genesis Nitro 550 doczekał się odświeżonej wersji. Mowa o nowej stylistyce i kilku znaczących usprawnieniach.

Genesis Nitro 550 G2 to fotel z konstrukcją kubełkową, który oferuje metalowy stelaż i obicie wykonane z wytrzymałej tkaniny wzbogaconej wstawkami ze sztucznej skóry. Na uwagę zasługuje wymiana podstawy z nylonowej, na metalową. Dodatkowo dopracowano siedzisko, które zapewnia teraz lepszą amortyzację.

Fotel skierowany jest do graczy o wzroście od 160 do 195 centymetrów i masie do 150 kilogramów. Mamy tutaj do czynienia z oparciem odchylanym do 135°, siedziskiem o wysokości od 127,5 do 134,5 centymetrów, poduszkami lędźwiowymi i zagłówkowymi oraz miękkimi podłokietnikami z regulacją wysokości.

Genesis Nitro 550 G2 trafił już do pierwszych sklepów w Polsce. Dostępny jest tylko czarny wariant kolorystyczny. Sugerowana cena wynosi 699 złotych, a producent udziela 2 lat gwarancji

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: oprac. własne