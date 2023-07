Intel zyskuje kolejnego partnera. Tym razem z Japonii

Intel zyskał kolejnego partnera do produkcji autorskich modeli kart graficznych Arc Alchemist. Tym razem mowa o japońskiej firmie Kuroutoshikou.

Od ubiegłego roku na rynku kart graficznych mamy trzech graczy - AMD, Intel i NVIDIA. Niebiescy dołączyli do gry za sprawą rodziny Arc Alchemist, która celuje w niski i średni segment cenowo-wydajnościowy. Amerykanie mają jednak problem z pozyskiwaniem partnerów, zwłaszcza gdy Zieloni szantażują producentów.

Japońska karta graficzna kosztuje zaledwie 629 złotych

Do tej pory mowa o firmach takich jak Acer, ASRock, GIGABYTE, MSI, Sparkle czy chiński GUNNIR. Część z nich dostępna jednak tylko w gotowych zestawach komputerowych i/lub w Chinach. Wygląda jednak na to, że pula powiększa się o japońską firmę 玄人志向, czyli Kuroutoshikou ("skierowany do eksperta").

Kuroutoshikou Arc A750 to karta graficzna o wymiarach 222 x 101 x 41 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z 2-slotowym układem chłodzenia opartym o aluminiowy radiator, ciepłowody i dwa wentylatory. Uwagę przyciąga niebieskie PCB oraz złącza zasilania (2x 8-pin) w tym samym kolorze. Brak tutaj RGB LED.

Rdzeń został fabrycznie podkręcony z 2050 do 2200 MHz, ale pamięci VRAM to domyślna konfiguracja w postaci 8 GB typu GDDR6 16 Gbps na 256-bitowej szynie danych. W przypadku złączy wideo użytkownik ma do dyspozycji jedno HDMI 2.0 oraz trzy DisplayPorty 2.0.

Japońska propozycja oprócz stonowanego wyglądu kusi niską ceną. Mowa o 22 000 jenach, czyli około 629 złotych. Karta z pewnością nie trafi do Europy - Kuroutoshikou to marka celująca w Japończyków. Cieszy jednak informacja, że Intel z miesiąca na miesiąc pozyskuje kolejnych producentów autorskich modeli.

Zobacz: ASRock Taichi Lite to wypasione, tańsze płyty główne dla AMD i Intela

Zobacz: Acer szykuje autorskie Radeony. Ma być cicho i chłodno

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kuroutoshikou

Źródło tekstu: Kuroutoshikou, VideoCardz, oprac. własne