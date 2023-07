Acer szykuje autorskie Radeony. Ma być cicho i chłodno

Znany tajwański producent sprzętu komputerowego stawia kolejne kroki na rynku kart graficznych. Acer szykuje nowe autorskie modele Intel Arc oraz AMD Radeon.

Acer wszedł na rynek kart graficznych całkiem niedawno, rozpoczynając współpracę z Intelem przy rodzinie kart graficznych Arc Alchemist. Wygląda jednak na to, że Tajwańczykom spodobał się ten świat. Przygotowali oni bowiem trzy nowe układy. Jeden z nich ze stajni Niebieskich, a dwa kolejne ze stajni Czerwonych.

Acer zaczyna od podstawowego modelu Radeon RX 7600

Prócz dotychczasowego Acer Arc A770 Predator BiFrost już niedługo dostaniemy słabszy model w postaci Acer Arc A750 Predator BiFrost. I tutaj nie zabraknie fabrycznego OC z 2050 do 2200 MHz. Oznacza to oczywiście nieco większe TDP - 250, zamiast 225 W. Całość ma kosztować 7990 TWD, czyli około 1025 złotych.

Dużo ciekawiej zapowiadają się jednak autorskie modele Radeonów. Nie będzie to niestety flagowy model RX 7900 zapowiadany podczas targów Computex 2023, a podstawowy RX 7600. Acer Radeon RX 7600 Predator (OC) ma nadal korzystać z oryginalnego układu chłodzenia bazującego na komorze parowej, sporym radiatorze i klasycznym oraz odśrodkowym wentylatorze znanym z kart graficznych Intel Arc Alchemist.

Jako, że Radeon RX 7600 ma znacznie niższe TBP na poziomie 170 - 180 W to zastosowanie tego samego coolera powinno oznaczać zauważalnie niższe temperatury i lepszą kulturę pracy. Co więcej tym razem zobaczymy jedną, zamiast dwóch wtyczek zasilających PCIe typu 8-pin.

Acer Radeon RX 7600 Predator będzie oferował zegary referencyjne - do 2655 MHz, zaś Acer Radeon RX 7600 Predator OC to już do 2725 MHz. Obie karty będą pozbawione podświetlenia RGB LED w okolicach wentylatorów. Nadrabiać będą za to niskimi cenami - 8490 i 8990 TWD, czyli około 1089 i 1150 złotych.

Wszystkie z opisywanych układów mają pojawić się w oficjalnej sprzedaży w Europie, a więc i w Polsce. Niestety na razie data premiery pozostaje nieznana. Powinno to nastąpić w najbliższych tygodniach.

