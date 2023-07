EKWB prezentuje białe wentylatory dla fanów RGB LED

Jeśli jesteś fanem białych zestawów komputerowych i szukasz wydajnych oraz cichych wentylatorów to EKWB ma coś dla Ciebie. Nie będzie jednak tanio.

Pod koniec marca tego roku słoweński lider na rynku autorskich układów chłodzenia cieczą chwalił się nowymi wentylatorami. Firma EKWB prezentowała wtedy jednostki EK-Quantum Impulse 120 D-RGB. Kusiły one przede wszystkim cichą pracą za sprawą łożyska wykorzystującego technologię lewitacji magnetycznej.

EKWB wyceniło nowe wentylatory na około 135 złotych

Oczywiście ich mocną stroną, jak sama nazwa wskazuje, było tez bogate podświetlenie RGB LED. Wiele osób narzekało jednak na dostępność tylko czarnej wersji kolorystycznej. Dlatego teraz zapowiedziano białą.

EK-Quantum Impulse 120 D-RGB White to wentylatory 120-milimetrowe typu MagLev. Mamy tutaj od czynienia z dziewięcioma łopatkami i łożyskiem VAPO. W porównaniu do tradycyjnych konstrukcji kulkowych oferuje ono cichszą i mniej awaryjną pracę. Wszystko to dopełniają gumowe podkładki amortyzujące.

Maksymalna prędkość obrotowa wynosi do 1800 RPM przy wydajności do 97,8 m3/h, ciśnieniu do 1,94 mmH20 oraz deklarowanej kulturze pracy do 24,3 dB(A). Na papierze jest więc wydajnie i cicho.

Mocną stroną wentylatorów EKWB jest rozbudowane, adresowalne podświetlenie RGB LED. Diody znalazły się zarówno w rotorze, jak i w pierścieniu w ramce. Jest ich 12 i widoczne są zarówno z przodu, jak i tyłu.

EK-Quantum Impulse 120 D-RGB White dostępne są już w przedsprzedaży na stronie producenta. Sugerowana cena to 30 euro, a więc około 135 złotych. To sporo, ale w sklepach są jeszcze droższe jednostki.

Źródło zdjęć: EKWB

Źródło tekstu: oprac. własne