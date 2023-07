GeForce NOW z nowymi grami. Tym razem to duże tytuły

Bez różnicy czy jesteś fanem gier z gatunku RPG i otwartego świata, czy wolisz jednak taktyczne strategie turowe. W obu przypadkach GeForce NOW ma coś dla Ciebie.

GeForce NOW towarzyszy nam już od 2015 roku, ale NVIDIA cały czas rozwija i ulepsza swoją usługę grania w chmurze. Dzięki temu w najnowsze tytuły mogą grać posiadacze starszych komputerów i laptopów, ale grami AAA można również cieszyć się na wybranych telewizorach czy smartfonach.

W tym tygodniu GeForce NOW zyskuje tylko dwie nowe gry

W bibliotece GeForce NOW jest już ponad 1500 tytułów, a więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Lista ta regularnie się powiększa. Mowa zarówno o głośnych produkcjach AAA, jak i mniejszych tytułach niezależnych.

W tym tygodniu do usługi GeForce NOW dołączają gry od studia Capcom oraz THQ Nordic. Trzeba jednak przyznać, że lista jest zaskakująco krótka - mowa o zaledwie dwóch tytułach. Jeden z nich to RPG z 2016 roku z ogromny otwartym światem, a drugi to kolejna odsłona popularnej serii gier strategicznych:

Jagged Alliance 3 (od 14 lipca w Steam)

(od 14 lipca w Steam) Dragon’s Dogma: Dark Arisen (Steam)

NVIDIA przypomina również, że ulepszenie abonamentu do wersji Ultimate pozwala cieszyć się rozgrywką w rozdzielczości 4K przy 120 FPS, dłuższymi sesjami i wsparciem technik RTX w obsługiwanych tytułach.

