ASRock Taichi Lite to wypasione, tańsze płyty główne dla AMD i Intela

Potrzebujesz rozbudowanej płyty głównej dla Intel Raptor Lake-S lub AMD Ryzen 7000, ale nie chcesz dopłacać za RGB LED i fikuśne zdobienia? Nie ma sprawy! ASRock ma coś dla Ciebie. Mowa o nowej serii Taichi Lite.

Podczas naszej wizyty na tajwańskich targach Computex 2023 jeden z czołowych producentów - firma ASRock - zapowiadała nowe płyty główne. Najciekawiej z nich prezentowała się seria Taichi Lite skierowana zarówno pod procesory Intela, jak i AMD. Obiecywała ona topową wydajność w niższej cenie.

ASRock Taichi Lite to płyty główne E-ATX dla entuzjastów

Oczywiście Tajwańczycy mieli już w swojej ofercie udane i cenione modele Taichi bez dopisku Lite. Słuchając jednak głosu ludu zdecydowano się na wypuszczenie wersji o równie dobrej specyfikacji, ale w niższej cenie. Dokonano tego ograniczając podświetlenie RGB LED i dodatkowe zdobienia.

ASRock Z790 Taichi Lite to płyta główna w formacie E-ATX z 8-warstwowym laminatem i gniazdem Intel LGA 1700. Mamy tutaj do czynienia z 27-fazową sekcją zasilania wyposażoną w spore radiatory. Użytkownik ma do dyspozycji cztery banki dla pamięci RAM DDR5 (7200+ MHz), dwa złącza PCIe 5.0 x16 oraz jedno PCIe 4.0 x16. Dla magazynów danych przewidziano osiem portów SATA III, jedno M.2 PCIe 5.0 x4 i cztery PCIe 4.0 x4.

Kodek dźwiękowy to flagowy model Realtek ALC4082 wspierany przez DAC w postaci ESS SABRE9218. W przypadku internetu mowa o 2,5-gigabitowym kontrolerze Killer E3100G, 1-gigabitowym Intel I219V oraz karcie od łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

ASRock B650E Taichi Lite to również płyta główna w formacie E-ATX i z 8-warstowym PCB, ale z gniazdem AMD AM5. Ponownie zdecydowano się na 27-fazowe VRM z dobrym chłodzeniem. Mowa jednak o czterech bankach dla pamięci RAM DDR5 (6600 MHz), jednym złączu PCIe 5.0 x16 i jednym PCIe 4.0 x16. Nośniki danych muszą zadowolić się czterema portami SATA III, jednym M.2 PCIe 5.0 x4 i dwoma PCIe 4.0 x4

Warstwa audio wygląda identycznie - zestaw kodek Realtek ALC4082 + DAC ESS SABRE9218. W przypadku kontrolera sieciowego dostajemy jednak "tylko" jeden 2,5-gigabitowy kontroler Killer E3100G oraz kartę od łączności bezprzewodowej WiFi 6E i Bluetooth 5.3.

ASRock nie zdradził sugerowanych cen w Polsce, jednak ma być taniej niż za wersje "nie lite". Powinno być więc to znacznie poniżej 2199 złotych za ASRock Z790 Taichi Lite i poniżej 2059 złotych za ASRock B650E Taichi Lite. Miejscy nadzieję, że więcej producentów zacznie oferować produkty skupiające się na specyfikacji, gdzie nie trzeba dopłacać za kolorowe zdobienia i podświetlenie RGB LED.

Zobacz: Acer szykuje autorskie Radeony. Ma być cicho i chłodno

Zobacz: EKWB prezentuje białe wentylatory dla fanów RGB LED

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis/Przemysław Banasiak, ASRock

Źródło tekstu: ASRock, oprac. własne