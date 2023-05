GeForce RTX 4060 Ti 8 GB - test “karty dla frajerów”. Jaka jest naprawdę?

NVIDIA zapowiedziała aż trzy karty graficzne z serii GeForce RTX 4060. Pierwszym modelem jest RTX 4060 Ti 8 GB, który miałem okazję przedpremierowo przetestować. Czy będzie to pierwsza, mainstreamowa karta z serii RTX 40, która odniesie sukces czy może to "karta dla frajerów", jak niektórzy określali ją w komentarzach?

Nie ma co ukrywać, że seria GeForce RTX 40 nie jest specjalnie udana. Tak naprawdę jedynym, w pełni chwalonym modelem był GeForce RTX 4090, ale to propozycja dla najbardziej zapalonych entuzjastów, którzy dodatkowo mają bardzo zasobne portfele. Pozostałe propozycje Zielonych od RTX 4080, przez RTX 4070 Ti i na RTX 4070 kończąc były w mniejszym lub większym stopniu krytykowane. Obrywało im się między innymi za wyższe ceny w porównaniu z poprzednią generacją, a także stosunkowo niewielki wzrost wydajności.

Teraz przyszła pora na kolejny model nowej generacji. Jako pierwszy wariant z serii RTX 4060 debiutuje GeForce RTX 4060 Ti z 8 GB pamięci VRAM. Temu oberwało się już przed premierą, między innymi z powodu zastosowania tylko 8 GB pamięci (w lipcu zadebiutuje jeszcze wariant 16 GB), ale przede wszystkim z powodu 128-bitowej magistrali. Taka konfiguracja przekłada się na zaledwie 288 GB/s przepustowości, gdzie RTX 3060 Ti i RTX 2060 Super miały pamięci o przepustowości 448 GB/s. Z tego powodu niektórzy jeszcze przed premierą nazwali ją "kartą dla frajerów". NVIDIA tłumaczy się zastosowaniem 8-krotnie większej pamięci podręcznej L2, która wzrosła z 4 do 32 MB. Dzięki temu GPU ma rzadziej odnosić się do VRAM-u, co z kolei ma dawać efektywnie przepustowość na poziomie 554 GB/s, czyli wyższą niż u poprzedników. Tak przynajmniej wygląda to według Zielonych.

Jedyne, na co nie mamy powodów narzekać (przynajmniej w teorii), to cena modelu z 8 GB pamięci. Ta jest identyczna, jak w przypadku RTX 3060 Ti i wynosi 399 dolarów. W Polsce, ze względu na wysoki kurs dolara, wygląda to już trochę gorzej, bo za kartę zapłacimy 2039 zł, gdzie poprzednik zaczynał się od 1899 zł. To jednak kwestie od NVIDII niezależne, więc na tym polu akurat byłbym daleki od krytyki. Co innego, gdy spojrzymy na model 16 GB, który ma zadebiutować w lipcu. Ten będzie kosztować 2599 zł za wersje referencyjne, więc będzie aż o 100 dolarów i ponad 550 zł droższy i testowanej konstrukcji. Dużo, jak za dodatkowe 8 GB pamięci VRAM.

Specyfikacja GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

Karta NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti wyposażona jest w rdzeń graficzny AD106-350-A1, który ma rozmiar 190 mm2 i składa się z 22,9 mld tranzystorów. Oferuje on 4352 jednostki CUDA, 128 TMU, 48 ROP, 128 rdzeni Tensor, 34 rdzenie RT, a także 32 MB pamięci cache L2. Bazowe taktowanie wynosi 2310 MHz, a dzięki trybowi Boost rośnie do 2535 MHz. Ma to się przekładać na wydajność zmiennoprzecinkową FP32 na poziomie 22 TFLOPS.



Uzupełnieniem specyfikacji jest 8 GB pamięci GDDR6 18 Gbps na 128-bitowej szynie, co daje przepustowość 288 GB/s, chociaż – jak wspominałem – NVIDIA twierdzi, że zwiększenie pamięci podręcznej drugiego poziomu zwiększyło efektywną przepustowość do 554 GB/s.

TGP karty to 160 W, więc jest ono o 40 W niższe w porównaniu do RTX 3060 Ti. Natomiast średnie zużycie energii, w trakcie grania, to około 140 W według NVIDII. Karta wyposażona jest w standardowy zestaw złączy, czyli jedno HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.4a. Zasilana jest przez pojedynczą, 16-pinową wtyczkę 12VHPWR, ale w zestawie znajduje się przejściówka. Model Founders Edition, który testowaliśmy, ma wymiary 240 × 111 × 40 mm i zajmuje 2 sloty w obudowie komputera. NVIDIA sugeruje stosowanie zasilacza o mocy przynajmniej 550 W.

Rdzeń: Lovelace AD106-350-A1 (RTX 4060 Ti),

Proces technologiczny: 4 nm (TSMC),

Taktowanie GPU: 2310 MHz (bazowo), 2535 MHz (Boost)

Pamięć: 8 GB GDDR6 18 Gbps,

Szyna pamięci: 128-bitowa,

Przepustowość pamięci: 288 GB/s (554 GB/s efektywnie),

Jednostki CUDA: 4352,

Jednostki RT: 34,

Jednostki Tensor: 128,

Jednostki ROP: 48,

Rekomendowany zasilacz: 550 W,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x8,

Złącza: 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1,

Zasilanie: 16-pinowa wtyczka 12VHPWR (przejściówka z 2 × 8-pinowej),

Wymiary: 240 × 111 × 40 mm,

Gwarancja: 24 miesiące,

Cena: 2039 zł.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)