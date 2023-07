Intel ma asa w rękawie. Dostaniemy ponad 20% wyższą wydajność

W sieci pojawiły się wyniki wydajności nadciągających procesorów Intel Core 14. i 15. generacji w porównaniu do obecnie dostępnych CPU. Różnice są spore.

Już niedługo na rynek mają trafić nowe procesory, czyli Intel Raptor Lake Refresh. Jednak jak sama nazwa wskazuje będzie to głównie odświeżenie oferty. Zakłada się, że dostaniemy nieco wyższe taktowania, obsługę szybszych pamięci RAM DDR5 oraz więcej rdzeni i wątków w niskim i średnim segmencie.

Nowe iGPU Intela będzie nawet 2,4 razy wydajniejsze

Prawdziwym przełomem ma być generacja Intel Arrow Lake-S, którą zobaczymy dopiero pod koniec 2024 roku. Jednak już teraz możemy rzucić okiem na ich wydajność. Wszystko dzięki uprzejmości niemieckiej redakcji Igor'sLAB, która opublikowała slajdy z wewnętrznej prezentacji Intela.

Chociaż wykresy nie zdradzają konkretnych modeli procesorów, to we wszystkich przypadkach wybrano konfiguracje 24-rdzeniowe (8P/16E) z ustawionym limitem poboru mocy na PL2 wynoszącym 250 W. Odpowiada to więc flagowym modelom Intel Core i9 z 13. i 14. generacji takim jak Intel Core i9-13900K(F). Testy przeprowadzano w znanych i popularnych benchmarkach.

Nadciągające flagowy procesor Intel Raptor Lake Refresh względem dostępnych już modeli Intel Raptor Lake ma być od 1 do 4% wydajniejsze. Nikogo to nie powinno dziwić - to nadal ta sama architektura i liczba rdzeni, a jedyna różnica to 200 MHz więcej w przypadku nowszych jednostek.

Jednak układy Intel Arrow Lake zaoferują już wydajność nawet do 21% wyższą niż Intel Raptor Lake. Jeszcze lepiej to wygląda, gdy spojrzy się na możliwości zintegrowanego układu graficznego. Tutaj mowa o wydajności od 2,1 do 2,4 lepszej, wszystko dzięki architekturze Intel Arc Alchemist, która trafi do iGPU.

Oczywiście należy pamiętać, że o ile procesory Intel Raptor Lake Refresh mające debiutować w październiku 2023 nadal będą korzystać ze starych płyt głównych z gniazdem LGA 1700, tak jednostki Intel Arrow Lake planowane na Q4 2024 roku to już nowe platformy z chipsetami Intel 800 i socketem LGA 1851.

