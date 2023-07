Procesory AMD Ryzen 7000 jeszcze lepsze? Wystarczy ten prosty trik

Jeśli jesteś posiadaczem procesora AMD Ryzen 7000 to mamy dobre wieści. Najnowsza aktualizacja AGESA znacznie poprawia obsługę pamięci RAM DDR5.

Standard pamięci RAM DDR5 trafił pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku za sprawą procesorów Intel Alder Lake-S oraz dedykowanych im płyt głównych. Na odpowiedź ze strony AMD musieliśmy czekać długo, bo aż do premiery rodziny Ryzen 7000 i platformy AM5 pod koniec 2022 roku.

AMD Ryzen 7000 i DDR5-8000? Od teraz to nie problem

Mimo opóźnienia we wprowadzaniu nowych technologii AMD kolejny raz wypadało pod tym względem gorzej od Intela. Ich nowe CPU obsługiwały bowiem znacznie wolniejsze, a więc i mniej wydajne moduły DDR5 niż konkurencja. Wygląda jednak na to, że to się wreszcie zmienia a posiadacze Ryzen 7000 zyskają na wydajności.

W ostatnich kilku dniach w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia od producentów oraz użytkowników płyt głównych dla AMD Ryzen 7000. Skupiają się one na nowej aktualizacji AGESA z oznaczeniem 1007B, która jest już dostępna do pobrania. Zwiększa ona znacząco wsparcie dla pamięci RAM DDR5 z wysokim zegarem.

Przykładowo płyta główna ASRock X670E Taichi z BIOS-em 1.28as01 i procesorem AMD Ryzen 7950X3D bez problemu obsługiwała zestaw modułów RAM DDR5-7200 2x 16 GB. Całość przy opóźnieniach rzędu CL 34-44-44-114 i napięciu 1,4 V. Pełna stabilność potwierdzona została w MemtestPro. Co ważne napięcie SOC wynosiło 1,3 V, ale takie wyniki są również możliwe na 1,2 V, a więc całkowicie w granicach zaleceń AMD.

Nie brakuje również doniesień o DDR5-8000 na znacznie tańszej płycie ASRock B650 LiveMixer. Jednak inni producenci nie mają czego się wstydzić - ASUS CROSSHAIR ROG X670 GENE sparowany z AMD Ryzen 7 7800X3D i GIGABYTE X670E AORUS MASTER z AMD Ryzen 9 7900X3D też obsługują już tego typu pamięci.

Jakby tego było mało internauta "chi11eddog" pochwalił się wynikiem podkręcenia zestawu DDR5-7600 do efektywnych 8200 MHz przy opóźnieniach na poziomie CL 38-48-48-126. Wszystko na płycie głównej MSI MEG X670 ACE z najnowszym BIOS-em wprowadzającym AGESA 1007B.

Innymi słowy jeśli jesteś posiadaczem komputera z procesorem AMD Ryzen 7000 oraz wydajnych pamięci RAM i/lub lubisz OC to warto sprawdzić, czy producent Twojej płyty głównej nie wydał ostatnio nowego BIOS-u.

Zobacz: NVIDIA DLSS 3 to przełom, którego potrzebowali gracze

Zobacz: Chiny znowu to zrobiły. Tak dziwnej karty jeszcze nie widziałeś

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Reddit, GIGABYTE, chi11eddog, ASRock

Źródło tekstu: oprac. własne