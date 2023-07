Chiny znowu to zrobiły. Tak dziwnej karty jeszcze nie widziałeś

Chińscy producenci sprzętu komputerowego nie przestają zaskakiwać. Do sprzedaży trafił hybrydowy model karty graficznej, który ucieszy fanów małych komputerów.

Poprzednia generacja kart graficznych NVIDII debiutowała 17 września 2020 roku. Mowa oczywiście o serii GeForce RTX 3000, w skład której weszło dziesięć głównych modeli dla komputerów stacjonarnych. Najtańszym i najsłabszym z nich był GeForce RTX 3050, który pojawił się znacznie później niż pierwsze układy.

Hybrydowego GeForce RTX 3050 wyceniono na 1099 złotych

Karta NVIDIA GeForce RTX 3050 miała premierę w styczniu 2022 roku. Co ciekawe wersja dla laptopów pojawiła się wcześniej, w maju 2021 roku. Obie jednak mocno się różniły zastosowanymi rdzeniami, a więc i specyfikacją. Teraz jednak ta różnica się wreszcie zaciera.

W Chinach do sprzedaży trafiły karty graficzne GeForce RTX 3050 w wersji niskoprofilowej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie ich specyfikacja. Mowa o 2048 rdzeniach CUDA, co jednoznacznie wskazuje na zastosowanie GPU dla laptopów. Mowa jednak o 8, zamiast 4 GB pamięci VRAM GDRR6 na 128-bitowej szynie danych. To zaś konfiguracja typowa dla GeForce RTX 3050 do komputerów stacjonarnych.

Współczynnik TDP wynosi 65 W, a więc znacznie mniej niż w innych modelach GeForce RTX 3050 (115 - 130 W). Pozwala to na zrezygnowanie z dodatkowego złącza zasilania oraz zastosowanie kompaktowego chłodzenia z jednym wentylatorem. Użytkownik dostaje do dyspozycji jedno HDMI i jeden DisplayPort.

Opisywana hybryda karty graficznej dostępna jest w sprzedaży w cenie 1999 RMB, czyli około 1099 złotych. Podobnie wycenione są "standardowe" GeForce RTX 3050. Niestety nie ma co liczyć na oficjalną dystrybucję w Polsce. A szkoda, bo to świetna propozycja dla niewielkich komputerów typu SFF.

Źródło zdjęć: JD

Źródło tekstu: ITHome, oprac. własne