Nie tylko NINJA, Cecotec też kręci slushie

Domowa stacja lodowych napojów

Slushie to napój półmrożony, powstający z kruszonego lodu połączonego z sokiem, gazowanym napojem lub owocowym puree. Konsystencja przypomina sorbet, lecz jest go bardziej napojowa, a smak można dowolnie komponować według własnych preferencji. Jego „bieda wersja” to granity sprzedawane w zoo czy na odpustach.

W przypadku Cecotec Twist&Ice 2600 nasze dzieci nie są skazane na samą wodę, cukier i barwnik. Możemy stworzyć o wiele zdrowsze chlodne napoje. Maszyna w kilka minut zmienia świeże owoce lub ulubione napoje w orzeźwiającą, ziarnistą masę. To doskonała opcja na rodzinne spotkania, letnie przyjęcia, czy po prostu chłodny deser w upalne popołudnie.

Technologia w służbie domowych deserów

Sercem Cecotec Twist&Ice jest wbudowany kompresor chłodzący, dzięki któremu nie trzeba wstępnie chłodzić składników ani używać tradycyjnych kostek zamrożonego lodu. Urządzenie o mocy 220 W przygotowuje napoje nawet w 15 minut. Sześć trybów pracy: mrożone napoje, drinki, frappé, wino, piwo oraz automatyczne czyszczenie, pozwalają na dopasowanie procesu do różnych przepisów i oczekiwań.

Panel dotykowy usprawnia obsługę, a niekapiąca dysza oraz regulacja grubości lodu pomagają zachować czystość i kontrolować konsystencję deserów. Cecotec Twist&Ice 2600 charakteryzuje się sporą pojemnością – do 1,9 litra płynu, z którego powstaje aż 2,6 litra gotowego napoju. To około 10-13 porcji, co sprawia, że urządzenie sprawdzi się na większych spotkaniach, dziecięcych urodzinach czy rodzinnych obiadach.