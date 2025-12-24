W takiej cenie tylko dziś. Wigilijna promocja w Media Expert z dostawą po świętach

Najlepszym dowodem są słuchawki PHILIPS TAH8000EBK/00 ANC, które możecie kupić dziś za jedyne 399 zł, czyli aż o 100 zł taniej, ponieważ ich cena wyjściowa wynosiła 499 zł. Jednak nawet tamta była sama w sobie bardzo atrakcyjna, ponieważ to po prostu są świetnie wyposażone słuchawki.

PHILIPS TAH8000EBK/00 ANC

Zacznijmy od najważniejszego: na pokładzie znajdziemy 40-milimetrowe przetworniki, które potrafią grać w zakresie od 20 Hz do 40 kHz. W przypadku słuchawek z tej półki cenowej standardem jest górna granica wynosząca 20 kHz. Nie zabrakło tu także ANC, czyli aktywnej redukcji szumów, oraz funkcji odwrotnej, czyli wzmacniana dźwięków z zewnątrz, kiedy mamy słuchawki na uszach. Jeśli chodzi o łączność, to mamy dwie drogi: Bluetooth, oraz Jack 3.5 mm dzięki obecności złącza combo.

Nie zawodzi także bateria. Nie dość, że pozwoli ona na do 70 godzin ciągłego słuchania muzyki, to jest jeszcze wymienna, co w słuchawkach jest prawdziwą rzadkością. Dodatkowo możemy ją ładować z mocą do 15 W, cały proces będzie więc naprawdę szybki. Natomiast składane do środka nauszniki sprawiają, że słuchawki te są znacznie wygodniejsze w transporcie. A wszystko to za jedyne 399 zł.