W takiej cenie tylko dziś. Wigilijna promocja w Media Expert z dostawą po świętach

Dziś ustawowo sklepy są zamknięte, a kurierzy odpoczywają. Nie oznacza to jednak końca dobrych okazji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:24
Najlepszym dowodem są słuchawki PHILIPS TAH8000EBK/00 ANC, które możecie kupić dziś za jedyne 399 zł, czyli aż o 100 zł taniej, ponieważ ich cena wyjściowa wynosiła 499 zł. Jednak nawet tamta była sama w sobie bardzo atrakcyjna, ponieważ to po prostu są świetnie wyposażone słuchawki.

PHILIPS TAH8000EBK/00 ANC Z ANC i potężną, wymienną baterią

Zacznijmy od najważniejszego: na pokładzie znajdziemy 40-milimetrowe przetworniki, które potrafią grać w zakresie od 20 Hz do 40 kHz. W przypadku słuchawek z tej półki cenowej standardem jest górna granica wynosząca 20 kHz. Nie zabrakło tu także ANC, czyli aktywnej redukcji szumów, oraz funkcji odwrotnej, czyli wzmacniana dźwięków z zewnątrz, kiedy mamy słuchawki na uszach. Jeśli chodzi o łączność, to mamy dwie drogi: Bluetooth, oraz Jack 3.5 mm dzięki obecności złącza combo. 

Nie zawodzi także bateria. Nie dość, że pozwoli ona na do 70 godzin ciągłego słuchania muzyki, to jest jeszcze wymienna, co w słuchawkach jest prawdziwą rzadkością. Dodatkowo możemy ją ładować z mocą do 15 W, cały proces będzie więc naprawdę szybki. Natomiast składane do środka nauszniki sprawiają, że słuchawki te są znacznie wygodniejsze w transporcie. A wszystko to za jedyne 399 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
philips słuchawki PHILIPS TAH8000EBK/00 ANC
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Philips