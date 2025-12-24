OnePlus szykuje hit z baterią 9000 mAh. Może trafić do Polski

OnePlus tydzień temu ujawnił, że zamierza wprowadzić zupełnie nową serię smartfonów o nazwie Turbo. Choć początkowo zakładano, że będzie to linia ograniczona do rynku chińskiego, najnowsze przecieki przynoszą optymistyczne wieści o możliwej dostępności globalnej. Jeśli te informacje się potwierdzą, na półki sklepowe poza Państwem Środka trafi sprzęt o specyfikacji, która może zawstydzić niejeden obecny flagowiec, szczególnie w kategorii czasu pracy na jednym ładowaniu.

Najnowsze doniesienia o OnePlus Turbo na globalnych rynkach pasują też do wcześniejszych spekulacji, że model ten powędruje w świat jako OnePlus Nord 6. To również byłaby dobra informacja.

Sercem OnePlus Turbo, ukrywającego się pod nazwą kodową PLU110, ma być układ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Wydajność telefonu została już wstępnie zweryfikowana w benchmarku AnTuTu 11, gdzie osiągnął ładny wynik 2 609 327 punktów. Do rekordu daleko, bo najnowsze flagowce osiągają już blisko 4 mln, ale naprawdę nie można narzekać.

Testowany egzemplarz wyposażony był w 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 512 GB pamięci wewnętrznej w szybkim standardzie UFS 4.1. Wszystkim dyrygował Android 16.

Z przecieków wiadomo, że OnePlus Turbo będzie wyposażony w płaski ekran OLED produkcji BOE o przekątnej 6,78 cala, oferujący rozdzielczość 1.5K oraz wysokie odświeżanie obrazu na poziomie 165 Hz, co jest już nowym znakiem rozpoznawczym OnePlus.

Największe wrażenie w specyfikacji OnePlus Turbo robi jednak sekcja zasilania. Producent zamierza wyposażyć ten model w gigantyczny akumulator o pojemności 9000 mAh z obsługą ładowania przewodowego 80 W. Co ciekawe, mimo tak dużej baterii, inżynierom udało się zachować rozsądną wagę urządzenia, która ma wynosić około 217 gramów.

Obok głównego modelu zadebiutować ma również nieco tańszy wariant – OnePlus Turbo V. Będzie on napędzany układem z serii Snapdragon 7, ale zachowa kluczowe atuty droższego brata, czyli ekran 165 Hz oraz ponadprzeciętnie dużą baterię.