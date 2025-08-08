Sprzęt

Jeśli chcesz złożyć wyjątkowo wypasiony PC, a cena nie ma dla Ciebie znaczenia, to warto rzucić okiem na nowość od Tajwańczyków i Austriaków.

Zaprezentowana podczas targów Computex 2025 na Tajwanie karta graficzna powstała dzięki współpracy firm ASUS i Noctua jest już gotowa do debiutu w sklepach. Mowa o autorskim modelu NVIDIA GeForce RTX 5080, który ma zapewnić topową wydajność przy zachowaniu wzorowej kultury pracy i niskich temperatur.

Może być drożej niż za GeForce RTX 5090

ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition wyposażono w układ chłodzenia z komorą parową i aż jedenastoma ciepłowodami - siedem 8-milimetrowych i cztery 6-milimetrowych. Dopełnia to duży, bogato żebrowany radiator, zmiennofazowe termopady oraz trzy wentylatory Noctua NF-A12x25 G2.

Karta ma długość 385 milimetrów i zajmuje 4 sloty, a jej masa to aż 2,6 kilograma. Tym samym nie do każdej obudowy będzie pasować. Do dyspozycji dostajemy podwójny BIOS z przełącznikiem na PCB. W trybie "Performance" mowa o maksymalnie 2730 MHz, co stanowi spore OC.

Noctua znowu to zrobiła. To będzie najlepsza karta graficzna

Pierwsze sztuki lada moment trafią do sklepów. Sugerowana cena i dostępność ma zależeć od rynku, ale to nie będzie tania propozycja. W przypadku poprzedniej generacji GeForce RTX 4080 ASUS x Noctua był znacznie droższy niż część "zwykłych" GeForce RTX 4090.

