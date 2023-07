Samsung chwali się nowymi pamięciami GDDR7. Robią wrażenie

Samsung zaskoczył wszystkich. Koreańczycy ukończyli pracę nad pamięciami GDRR7, które trafią do nowych i wydajnych kart graficznych oraz laptopów.

Jeden z liderów na rynku produkcji półprzewodników pochwalił się w ostatnich dniach dość zaskakującą nowiną Samsung ukończył prace nad pierwszymi w branży pamięciami GDRR7. Mowa o modułach o pojemności 16 Gb (2 GB) na kość, które zaoferują o 40% wyższą przepustowość względem dostępnych już pamięci GDDR6.

Pamięci GDDR7 korzystają z sygnalizacji PAM3

Technologia GDDR7 od Samsunga ma zapewnić transfery na poziomie 32 GT/s. Tym samym sparowanie tych kości z 384-bitową szyną danych oznaczałoby przepustowość na poziomie 1,536 TB/s. Dla porównania NVIDIA GeForce RTX 4090 - aktualnie najlepsza konsumencka karta graficzna na rynku - oferuje "tylko" 1,008 TB/s.

Samsung chwali się również 20% poprawą efektywności energetycznej względem GDDR6 (24 GT/s). Oczywiście nie oznacza to, że nowe pamięci będą pobierać mniej energii. Dotyczy to zapewne tylko sytuacji, w której mają one zapewnić taką samą wydajność jak rozwiązania starszego typu, a nie pełnie swojej możliwości.

Zdaje się to potwierdzać fakt, że Koreańczycy wspominają o zastosowaniu nowej epoksydowanej mieszanki formierskiej (EMC) o wysokiej przewodności cieplnej i o 70% niższej rezystancji termicznej. Ma to zapewnić, że pamięci GDDR7 nie będą się przegrzewać. Sugeruje to jednak ich wysokie temperatury.

Niestety prócz tego nie wiadomo nic więcej. Samsung nie zdradził kiedy planuje rozpocząć masową produkcję pamięci GDDR7 i jakiej użyje do tego litografii. Biorąc jednak pod uwagę plan wydawniczy AMD i NVIDII należy zakładać, że pierwsze karty graficzne z GDDR7 zobaczymy w 2024 roku.

Zobacz: Znamy specyfikację nowych procesorów Intela. Czuć niedosyt

Zobacz: AMD szykuje Złotego Królika. Zapowiada się ciekawie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: oprac. własne