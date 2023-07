Znamy specyfikację nowych procesorów Intela. Czuć niedosyt

Składasz nowy zestaw komputerowy? Chciałeś poczekać do premiery Intel Core 14. generacji? Wygląda na to, że wcale nie ma na co. Rewolucji nie będzie.

Premiera nowych procesorów od Niebieskich dla komputerów stacjonarnych jest tuż za rogiem. Mowa oczywiście o Intel Core 14. generacji, czyli rodzinie Intel Raptor Lake Refresh. Dotychczas wszystkie przecieki wskazują na premierę w drugiej połowie października, a dokładniej między 17, a 23 października 2023.

Więcej rdzeni zobaczymy tylko w Intel Core i7-14700K(F)

Jak do tej pory Amerykanie nie zdradzili praktycznie żadnych oficjalnych informacji. Wiemy jednak, że nowe CPU mają być raczej odświeżeniem oferty, aniżeli faktyczną rewolucją. Co więcej będzie to trzecia generacja układów, która będzie obsługiwana przez dostępne już płyty główne z gniazdem Intel LGA 1700.

Najnowsze informacje z chińskiej części internetu zdradzają szczegółową informację procesorów Intel Raptor Lake Refresh, które zadebiutują jako pierwsze. Mowa o modelach Intel Core i9-14900K(F), Core i7-14700K(F) oraz Core i5-14600K(F). Poznaliśmy zarówno ich dokładne konfiguracje, jak i taktowania.

Intel Core i9-14900K nadal będzie oferować 24 rdzenie (8P/16E) i 32 wątki oraz 36 MB pamięci Cache. Mowa o zegarze bazowym na poziomie 3,2 GHz i do 6,0 GHz w trybie Turbo. Całość przy TDP 125 W.

Intel Core i7-14700K doczekał się lepszej konfiguracji niż generację temu - 20 rdzeni (8P/12E) i 28 wątków, zamiast wcześniejszych 16 rdzeni (8P/8E) i 24 wątków. Oznacza to też 33 MB pamięci Cache. Niestety nie wiadomo, czy tutaj również podniesiono maksymalne taktowania. Na szczęście TDP nadal wynosi 125 W.

Na koniec zostaje nam Intel Core i5-14600K. Ten procesor wbrew wcześniejszym plotkom nadal ma oferować 14 rdzeni (6P/8E) i 20 wątków, ale za to zaoferuje wyższe taktowania - 3,5 GHz bazowo i do 5,3 GHz w trybie Turbo. Pamięć podręczna (24 MB) i deklarowane TDP (125 W) pozostają bez zmian.

Doniesienia te kontrastują z wcześniejszymi, ale są bardziej prawdopodobne. Benchlife ma długą historię trafnych przecieków, często opartych na wewnętrznych danych Intela. Chińczycy po prostu mają zapewne bardzo dobre kontakty z partnerami Niebieskich, którzy z pewnością mają nowe CPU już w swoich rękach.

Zobacz: AMD szykuje Złotego Królika. Zapowiada się ciekawie

Zobacz: Solidny SSD, który zmieścisz w kieszeni. Wydajność Cię zaskoczy (Test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Benchlife, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne