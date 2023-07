Solidny SSD, który zmieścisz w kieszeni. Wydajność Cię zaskoczy (Test)

Brakuje Ci miejsca na dane w laptopie lub konsoli? Szukasz wydajnego i kompaktowego rozwiązania? Chcesz by było wytrzymałe? Świetnie się składa! Dzisiaj przyglądamy się przenośnemu SSD firmy SanDisk, któremu niestraszna woda, pył i upadki z dużej wysokości. A wszystko to doprawione długą gwarancją.

Pierwsze konsumenckie nośniki półprzewodnikowe oferowały niskie pojemności, a przy tym były bardzo drogie. Jeszcze w 2012 roku często mowa była o cenach na poziomie 600-800 złotych za 128 GB. Jakby tego było mało nie należały do najbardziej wytrzymałych rozwiązań. Mimo wszystko cieszyły się sporą popularnością wśród zamożnych entuzjastów PC. Na szczęście na przestrzeni ostatnich lat technologia mocno się rozwinęła, a SSD znacząco potaniały.

SanDisk oferuje mały, przenośny SSD o wydajności 2000 MB/s

Zarówno wtedy, jak i teraz SSD mają szereg przewag nad HDD. Mowa o znacznie wyższych prędkościach transferów, niższych czasach odstępu, bezgłośnej pracy oraz mniejszych wymiarach i masie. Wszystko to przekłada się jednoznacznie na wyższy komfort obcowania z PC. Nic więc dziwnego, że w 2023 roku nie sprzedaje się już praktycznie laptopów z dyskami twardymi, a podobnie zaczyna to wyglądać też na rynku komputerów stacjonarnych.

Nośniki półprzewodnikowe najczęściej spotkać można w formie 2,5" oraz M.2 2280, rzadziej są to karty rozszerzeń z interfejsem PCI Express oraz inne warianty M.2. Oczywiście nie brakuje też rozwiązań przenośnych, w formie zewnętrznego urządzenia podpinanego pod USB. I dzisiaj właśnie jednemu się przyjrzymy.

SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2 to jak sama nazwa wskazuje przenośny SSD. Jest on dostępny na rynku już od dłuższego czasu i cieszy się sporą popularnością. Mowa o urządzeniu o wymiarach 110 x 57 x 10 milimetrów, które waży 86 gramów. Użytkownik ma do wyboru cztery warianty pojemności - 512 GB oraz 1, 2 lub 4 TB. Wszystkie z nich korzystają z interfejsu USB 3.2 Gen 2x2 o przepustowości do 20 Gb/s. Deklarowana wydajność to do 2000 MB/s dla odczytu i zapisu.

My testujemy SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2 w wersji 2 TB. Urządzenie sprawia dobre pierwsze wrażenie – jest małe i lekkie, ale solidne. Mamy tutaj do czynienia z plastikową obudową. To w połączeniu ze specjalnymi uszczelkami wewnątrz urządzenia pozwala spełniać wymagania certyfikatu IP65. Mowa między innymi o pyłoszczelności i ochronie przed strugami wody oraz upadkami z wysokości do 3 metrów.



Wewnątrz granatowej obudowy znajdziemy klasyczny nośnik M.2 2280, a dokładniej WD Black SN730E. Korzysta on z autorskiego kontrolera oraz 96-warstwowych kości 3D TLC NAND. Całość doprawiono pamięcią podręczną typu DDR4. Zdecydowano się tutaj na popularny mostek od ASMedia ASM2364.

Szczegóły ze specyfikacji - zarówno tej oficjalnej, jak i informacje, które musieliśmy sprawdzić samemu zaglądając do wnętrza SSD - są już za nami. Pora na testy wydajności, od syntetycznych po praktyczne. Do wykresów dorzuciłem dwa inne dyski zewnętrzne o pojemności 2 TB. Zarówno wariant SSD, jak i HDD. Pozwoli nam to na zorientowanie się czy warto dopłacać do nośników półprzewodnikowych, czy może większości osób wystarczy tańszy przenośny dysk twardy.

SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2

Wymiary: 110 x 57 x 10 mm

110 x 57 x 10 mm Masa: 86 gramów

86 gramów Interfejs: USB 3.2 Gen 2x2

USB 3.2 Gen 2x2 Pojemność: 2 TB

2 TB Kości: 3D TLC NAND

3D TLC NAND Deklarowana prędkość odczytu: do 2000 MB/s

do 2000 MB/s Deklarowana prędkość zapisu: do 2000 MB/s

do 2000 MB/s Gwarancja: 5 lat

5 lat Inne: Certyfikat IP65

Certyfikat IP65 Cena: ok. 1059 złotych

Źródło zdjęć: SanDisk, Telepolis / Przemysław Banasiak i Anna Rymsza