Termal Grizzly rozpieszcza entuzjastów PC. Mowa o der8enchtable

Thermal Grizzly wprowadziło na rynek der8enchtable, czyli profesjonalny benchtable opracowany we współpracy z legendą overclockingu Romanem "der8auer" Hartungiem oraz Elmor Labs. Po raz pierwszy zaprezentowany na targach Computex 2025, ten wyjątkowy sprzęt opiera się na aktywnym PCB i oferuje znacznie więcej niż zwykła platforma testowa.

Sugerowana cena der8enchtable to około 979 złotych

Początkowo projekt powstał z myślą o użytku wewnętrznym, jednak z czasem przekształcił się w pełnoprawny produkt, skierowany do overclockerów, twórców i testerów sprzętu, którzy potrzebują szybkiej wymiany części bez konieczności korzystania z tradycyjnej obudowy.

Najciekawszym elementem jest PCB, które konsoliduje kluczowe złącza dla dysków, chłodzenia i peryferiów bezpośrednio w ramach benchtable. Dostajemy trzy niezależne strefy dla wentylatorów oraz oddzielną strefę dla dwóch pomp. Każde złącze oferuje do 3 A mocy, posiada osobny bezpiecznik i pozwala na niezależne sterowanie prędkością - także z możliwością oddania kontroli płycie głównej.

W zakresie pamięci masowej użytkownik otrzymuje dwa porty SATA z zasilaniem, dwa zwykłe SATA oraz miejsca dla czterech kart microSD, co umożliwia błyskawiczną wymianę nośników. Nie zabrakło też szeregu USB typu A i C. Zasilanie odbywa się poprzez jedno złącze PCIe 6-pin, a 9-pinowy header USB pozwala na podłączenie całości do płyty głównej.

der8enchtable posiada fabrycznie zamontowane dystanse ATX z regulacją pod płyty mATX i mITX, modułową ramę umożliwiającą montaż zasilacza lub pracę w trybie kompaktowym, rzepy do organizacji kabli oraz otwory montażowe dla wentylatorów lub chłodnic. Spód stołu wyposażono w podświetlenie RGB, którym można sterować za pomocą 3-pinowego złącza lub zewnętrznego kontrolera.