USA dały zielone światło. Chińczycy zacierają już ręce

NVIDIA wreszcie wznowi eksport akceleratorów AI do Chin, acz nadal mowa o specjalnie zaprojektowanych układach z ograniczonymi możliwościami obliczeniowymi. Jest to efektem wizyty Jensena Huanga w Białym Domu, co przyśpieszyło proces uzyskania stosownej zgody.

Do Chin popłyną szerokim strumieniem układy NVIDIA H20

Chociaż o ociepleniu relacji między Waszyngtonem, a Pekinem mówiło się już wcześniej, to Departamentu Handlu USA ociągał się z wydaniem pozwoleń. Ten sam problem dotyczył nie tylko Zielonych, ale i AMD. To bardzo negatywnie odbiło się na wynikach finansowych obu firm.

Z decyzji tej cieszy się zarówno NVIDIA, jak i Chiny - umowy dotyczące akceleratorów H20 i opiewające na miliardy dolarów miały spore zaległości. Amerykanie płacili więc dodatkowo za składowanie sprzętu, który był już dawno wyprodukowany i sprzedany.

To powinno również uspokoić chińskich regulatorów, którzy zaczęli zadawać niewygodne pytanie. Chodziło oczywiście o to, czy układy Zielonych nie zostały zmodyfikowane na prośbę rządu Stanów Zjednoczonych. NVIDIA jednak stanowczo zaprzeczyła, wyrażając pogardę dla tzw. backdoorów.