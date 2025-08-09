USA dały zielone światło. Chińczycy zacierają już ręce
Czyżby wojna handlowa między największymi mocarstwami stopniowo wygasała? Na to wskazują najnowsze decyzje amerykańskiej administracji.
NVIDIA wreszcie wznowi eksport akceleratorów AI do Chin, acz nadal mowa o specjalnie zaprojektowanych układach z ograniczonymi możliwościami obliczeniowymi. Jest to efektem wizyty Jensena Huanga w Białym Domu, co przyśpieszyło proces uzyskania stosownej zgody.
Do Chin popłyną szerokim strumieniem układy NVIDIA H20
Chociaż o ociepleniu relacji między Waszyngtonem, a Pekinem mówiło się już wcześniej, to Departamentu Handlu USA ociągał się z wydaniem pozwoleń. Ten sam problem dotyczył nie tylko Zielonych, ale i AMD. To bardzo negatywnie odbiło się na wynikach finansowych obu firm.
Z decyzji tej cieszy się zarówno NVIDIA, jak i Chiny - umowy dotyczące akceleratorów H20 i opiewające na miliardy dolarów miały spore zaległości. Amerykanie płacili więc dodatkowo za składowanie sprzętu, który był już dawno wyprodukowany i sprzedany.
To powinno również uspokoić chińskich regulatorów, którzy zaczęli zadawać niewygodne pytanie. Chodziło oczywiście o to, czy układy Zielonych nie zostały zmodyfikowane na prośbę rządu Stanów Zjednoczonych. NVIDIA jednak stanowczo zaprzeczyła, wyrażając pogardę dla tzw. backdoorów.
Według szacunków pierwsze partie układów H20 trafią do chińskich odbiorców jeszcze w tym roku, zanim NVIDIA wprowadzi na rynek kolejne rozwiązania, takie jak Blackwell B20 czy RTX 6000D. Obecnie w magazynach firmy znajduje się około 900 tysięcy chipów AI, co pozwoli zrealizować zamówienia i zniwelować straty z poprzednich kwartałów.