NVIDIA DLSS 3 to przełom, którego potrzebowali gracze

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 wprowadziły pod domowe strzechy m. in. technologię NVIDIA DLSS 3. Jak wypada ona na tle starszego rozwiązania? O jakiej wydajności w grach mowa? Lepiej kupić nową, czy starszą kartę graficzną w tej samej cenie? Dzisiaj to sprawdzamy.

Większość użytkowników komputerów stacjonarnych wcale nie zna się na nowych technologiach. Nic w tym dziwnego - PC to w obecnych czasach okno na świat, pozwalające na przeglądanie internetu, pracę lub granie w gry. Tym samym konsumenci chcą ze swojego sprzętu po prostu korzystać. Bez wcześniejszego „doktoryzowania się” w temacie procesorów, kart graficznych, płyt głównych i innych podzespołów.

Jednak raz na jakiś czas przychodzi taki moment, że trzeba wymienić obecnie posiadaną maszynę na nowszą. I jak wtedy zwykły Kowalski czy Nowak może szybko i łatwo ustalić co warto kupić? Tutaj z pomocą przychodzą strony takie jak nasza, które w prosty sposób i na dobitnych przykładach wyjaśniają różnicę i pokazują na co stać dany sprzęt.

W przypadku kart graficznych niedawno na rynku debiutowała seria NVIDIA GeForce RTX 4000. Za sprawą nowej architektury NVIDIA Ada Lovelace doczekaliśmy się wielu usprawnień. Tym samym mowa nie tylko o wyższej wydajności w grach i programach, ale również niższym poborze mocy i mniejszych temperaturach. Zwłaszcza, gdy sięgniemy po rozbudowane modele autorskie takie jak seria ASUS ROG czy ASUS TUF Gaming.

Zieloni wraz z partnerami przygotowali jeszcze jedną niespodziankę. Mowa o nowych technologiach niedostępnych w starszych układach czy kartach konkurencji. A najciekawszą z nich jest NVIDIA DLSS 3. Jednak czy DLSS 3 jest faktycznie dużo lepsze od DLSS 2? Na jakie różnice można liczyć? Jak przekłada się to na wydajność w grach?

NVIDIA DLSS - co to jest i jak działa?

Wypada zacząć od tego, czym jest NVIDIA DLSS. Mowa o technologii ulepszania obrazu i zwiększania jego rozdzielczości, a wszystko to w czasie rzeczywistym. Używa się do tego sztucznej inteligencji, a będąc bardziej precyzyjnym - uczenia maszynowego. Oczywiście karta graficzna musi być do tej technologii odpowiednio przygotowana, a mowa konkretnie o zaawansowanych i wyspecjalizowanych rdzeniach NVIDIA Tensor.

Rozwiązanie NVIDIA DLSS debiutowało w 2018 roku wraz z rodziną kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 2000. Zaś niedawno, przy premierze NVIDIA GeForce RTX 4000, doczekaliśmy się znacznie usprawnionej, trzeciej generacji. Nie każda gra wspiera opisywaną dzisiaj technologię, ale mowa już o setkach tytułów. Lista ta zwiększa się z dnia na dzień i nie brakuje tam takich głośnych produkcji jak rodzimy Cyberpunk 2077 od studia CD Projekt RED.



Plusy używania NVIDIA DLSS i wydajność w grach

No dobrze, ale co daje nam NVIDIA DLSS? W skrócie – płynniejszy obraz (czyt. więcej FPS) oraz lepszą jego jakość, aniżeli gdybyśmy grali bez tego rozwiązania w niższej rozdzielczości. Tym samym słabsze karty graficzne przez wiele lat mogą bez problemu obsługiwać najnowsze gry AAA, a entuzjaści mogą pokusić się o zabawę w rozdzielczości 4K.

Na papierze brzmi to świetnie, prawda? Ale nie musicie wierzyć mi na słowo! Zawsze lepiej rzucić okiem na testy wydajności. Weźmiemy na warsztat dwie identycznie wycenione propozycje z dwóch różnych generacji, czyli ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti oraz ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080. Pierwsza wspiera starszą technologię NVIDIA DLSS 2, druga zaś nowsze NVIDIA DLSS 3.

W obu przypadkach mowa o flagowym procesorze Intel Core i9-12900K, 32 GB pamięci RAM oraz systemie operacyjnym Windows 11. Dobieramy do tego kilka popularnych gier, każdą odpalamy w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) i na dodatek jeśli jest dostępny ray tracing to również go używamy. Wynik? Od 1,3x do 2,6x wyższa wydajność na rzecz ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 z NVIDIA DLSS 3. Dokładne wartości prezentują się następująco:

Ray Tracing ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti (DLSS 2) ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 (DLSS 3) Wzrost wydajności Microsoft Flight Simulator Nie 52,1 FPS 135,1 FPS 2,6x Cyberpunk 2077 Tak 57 FPS 111 FPS 1,9x F1 22 Tak 98,4 FPS 183 FPS 1,8x A Plague Tale: Requiem Nie 75,2 FPS 137,3 FPS 1,8x 3DMark DLSS Feature Test Tak 74 FPS 131,5 FPS 1,7x Tower of Fantasy Tak 86,1 FPS 141,9 FPS 1,6x Super People Nie 129,7 FPS 171,8 FPS 1,3x Destroy All Humans! 2 – Reprobed Nie 137,8 FPS 180,5 FPS 1,3x

Liczby mówią same za siebie i bynajmniej nie kłamią. Nie potrzeba tutaj wiedzy na temat budowy kart graficznych, programowania czy funkcjonowania konkretnych rozwiązań. Różnicę między 57, a 111 FPS w Cyberpunk 2077 widać gołym okiem. To prawie dwa razy płynniejsza rozgrywka.

Jak wyglądają gry z NVIDIA DLSS 3?

W internecie można się jednak spotkać z opiniami, że technologie jak NVIDIA DLSS wcale nie zapewniają lepszego obrazu. Wręcz przeciwnie - sprawiają, że obraz w grze staje się „mydłem”. Innymi słowy jest rozmyty, nieczytelny. Jednak czy to prawda? Cóż, podobno jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Dlatego też dam Wam po prostu porównanie tej samej sceny z Cyberpunk 2077 w wersji z i bez NVIDIA DLSS 3. Sami oceńcie:

Tym samym jak zwykle teoria to jedno, a praktyka to drugie. Nie warto słuchać internetowych wojowników zza klawiatury, którzy namawiają do kupna starszych kart graficznych „bo pamięć VRAM jest ta sama”; „bo karta X ma szerszą szynę danych od karty Y” i inne pozornie sensowne, a w praktyce bzdurne argumenty. Testy dobitnie udowadniają, że połączenie nowych rozwiązań sprzętowych - rdzenie NVIDIA Tensor, z nowymi rozwiązaniami programowymi - technologia NVIDIA DLSS 3, oznaczają milowy skok wydajności w grach.



Co więcej decydując się na model autorskie od doświadczonych producentów dostajemy znacznie więcej. Przykładowo używany przez nas ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 doczekał się wielu usprawnień, zwłaszcza w przypadku układu chłodzenia i PCB. Tym samym jest w stanie zaoferować nam cichą pracę w niskich temperaturach, a to jest gwarantem długoletniej służby w Waszym komputerze. Kupując w podobnej cenie używane modele nigdy nie wiecie co dostaniecie. Karta może zarówno pochodzić od entuzjasty, który o nią dbał, jak i od niedzielnego górnika kryptowalut.

Podsumowując NVIDIA DLSS 3 to przełom, którego potrzebowali gracze. Widać wyraźnie, że zwiększanie poboru mocy całego układu dla kilku FPS więcej w grach to ślepa uliczka. Przyszłością jest to co robi NVIDIA, czyli inteligentne optymalizacje wprowadzane na dwóch płaszczyznach. Zapewnia to nie tylko lepszą wydajność, ale też i niższy pobór mocy. A chyba nikt z nas nie wzgardzi niższymi rachunkami za prąd?

