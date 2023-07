Znamy wydajność Intel N50. Pobór mocy robi wrażenie

Przetestowano kolejny z procesorów z rodziny Intel Alder Lake-N. Wydajność nie jest najwyższa, ale za to pobór mocy pozytywnie zaskakuje.

Najnowsze procesory w ofercie Niebieskich to seria Intel Raptor Lake-S, która debiutowała pod koniec ubiegłego i na początku tego roku. Jednak Amerykanie wypuścili również niedawno rodzinę Intel Alder Lake-N. Mowa o bardzo tanich układach, których mocną stroną jest wyjątkowo niski pobór mocy.

Intel N50 ma TDP na poziomie zaledwie 6 W

Osiągnięto to rezygnując z dużych rdzeni typy Performance i oferując wyłącznie małe rdzenie Efficient. Do tego flagowy przedstawiciel tej serii posiada tylko 8 rdzeni, zaś najsłabszy 2 rdzenie. Opisywane CPU dedykowane są do laptopów, MiniPC i tzw. Compute Stick w cenach często poniżej 1000 złotych.

W bazie popularnego programu testowego Geekbench pojawiły się wyniki dla Intel N50. Jest to najniżej pozycjonowany model wyposażony w 2 rdzenie i 2 wątki z zegarem bazowym 1 GHz i do 3,4 GHz w trybie boost. Nie zabrakło też układu graficznego z 16 jednostkami CU, a wszystko to przy TDP na poziomie 6 W.

W przypadku wydajności jednowątkowej zanotowano 1054 punktów, zaś w przypadku wielowątkowej 1388 punktów. Mowa więc o wydajności nieco lepszej niż Intel Celeron G5900 z 2020 roku, który ma podobną specyfikację (2R/2W; do 3,4 GHz; 58 W), a mimo to notuje ok. 750 i 1300 punktów. Patrząc na ofertę AMD najbliżej byłby starusieńki Ryzen 3 1200 (4R/4W, do 3,4 GHz, 65 W) oferujący ok. 960 i 2750 punktów.

Oczywiście największym atutem Intel N50 jest jego niski pobór mocy, a więc brak konieczności stosowania dużego chłodzenia oraz długi czas pracy na baterii. Mowa też o bardzo niskiej cenie. Dzięki czemu może on napędzać tanie laptopy do internetu czy komputery jednopłytkowe podobne do Raspberry Pi.

Źródło zdjęć: VRZone, Geekbench

Źródło tekstu: Geekbench, oprac. własne