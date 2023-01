Lenovo szykuje laptopa z dwoma ekranami OLED

Często korzystasz z laptopa? Czasami w podróży brakowało Ci drugiego ekranu? Nie ma sprawy! Najnowsza propozycja Lenovo posiada aż dwa wyświetlacze.

Lenovo na swoim stanowisku w ramach targów CES 2023 pokazało szalenie oryginalne urządzenie. Mowa o 13,3-calowym laptopie wyposażonym w dwie matryce typu OLED, który oferuje funkcjonalność typu 2-w-1.

Wyjątkowy laptop Lenovo będzie kosztował 10 000 zł

Lenovo Yoga Book 9i to urządzenie napędzane przez procesor Intel Core i7-U15, czyli przedstawiciela 13. generacji. Dopełnia to do 16 GB pamięci ram typu LPDDR5X oraz nośnik SSD typu PCIe 4.0 o pojemności 512 GB lub 1 TB. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11.

Opisywany laptop mimo niewielkich wymiarów na poziomie 299 x 204 x 16 milimetrów i wadze 1,37 kilograma wyraźnie rzuca się w oczy. Wszystko za sprawą dwóch 13,3-calowych, dotykowych ekranów OLED. Każdy o rozdzielczości 2,8K i stosunku 16:10 oraz ze wsparciem Dolby Vision (które Lenovo nazywa "PureSight").

Dzięki zawiasowi 360° mamy tutaj szereg możliwości. Ekrany mogą pracować jako dwa niezależne wyświetlacze, dublować swoją treść, jeden z nich może robić za klawiaturę lub szkicownik. Ogranicza nas głównie wyobraźnia. Nie zabrakło też trzech nowoczesnych złącz Thunderbolt 4 dla najnowszych peryferiów.

Chińska firma celuje z opisywanym urządzeniem do szkół i firm. Lenovo Yoga Book 9i trafi do sprzedaży już w czerwcu 2023. Sugerowana cena to 2099 dolarów, a więc równowartość około 9349 złotych.

