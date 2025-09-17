Ta obudowa to marzenie złomiarzy. Możesz ją mieć, ale lepiej jej nie dotykaj

Bądźmy jednak szczerzy: nie każdy lubi system Apple. Mało tego: nie każdy lubi laptopy. Czy miłośnik PC również może liczyć komputer, który działa tak cicho, że go w ogóle nie słychać? Dzięki pomysłowości i uporowi chińczyków jak najbardziej. A to za sprawą obudowy FanlessVC2300S, która… no cóż, jeszcze nie jest w sprzedaży, ale jak będzie to jej wysyłka może kosztować fortunę.

Dalsza część tekstu pod wideo

FanlessVC2300S

Obudowa ta ma pojemność 14,2 litra i waży 21,5 kg w swojej najlepszej wersji. Jak to możliwe? Ponieważ jest ona zbudowana niemal w całości z miedzi. Tak naprawdę jest to jeden wielki miedziany radiator, w którym możemy pomieścić płytę główną mini ITX, kartę graficzną z niskim profilem i pojedynczy dysk SATA 2,5-calowy.

Wszystko to przy całkowitym braku wentylatorów ma sobie poradzić z rozproszeniem do 250 W ciepła, tak aby komponenty pracowały w przyzwoitych temperaturach. Wewnątrz ma się znaleźć także aż 17 rurek cieplnych o średnicy 8 mm, jedna o średnicy 10 mm i 3 aluminiowe radiatory. Jedno jest pewne: na skupie złomu dostalibyśmy za nią około 650 zł. Tym samym, chociaż producent nie pochwalił się ceną, to wiemy już, że nie będzie ona niska, bo sam materiał kosztował fortunę.