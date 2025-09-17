Instinct Crossover AMOLED, hybrydowa nowość Garmina na przygody w teren

Pierwszy zegarek Garmin Instinct Crossover z ekranem MIP miał swoją premierę już dość dawno, bo w 2022 roku. Niespodziewanie producent po czasie, ponownie sięgnął po ten pomysł, ale tym razem otrzymujemy wyświetlacz AMOLED.

Ekran w Instinct Crossover AMOLED ma średnicę 1,2 cala i rozdzielczość 390 x 390. W porównaniu do pierwszego modelu z czarno-białym wyświetlaczem 0,9 cala, dość ograniczonym funkcjonalnie, nowa wersja oferuje wyraźnie większą przestrzeń i czytelność, przy zachowaniu analogowego stylu. Ekran nie jest dotykowy, więc użytkownik nadal korzysta z fizycznych przycisków.

Zegarek wyposażono dodatkowo w mechaniczne wskazówki pokryte powłoką Super-LumiNova, które w razie potrzeby automatycznie przesuwają się, aby odsłonić treści wyświetlane na ekranie, a w przypadku rozkalibrowania system RevoDrive przywraca ich poprawne ustawienie. Całość chroni szkło szafirowe oraz polimerowa koperta z metalową ramką. Konstrukcja spełnia standardy MIL-STD dotyczące odporności na wstrząsy i skrajne temperatury, a wodoszczelność sięga 10 ATM.

Podobnie jak Instinct 3, również nowa wersja wspiera wielopasmowy GPS z trybem SatIQ, oferuje tryby treningowe Garmina i została wyposażona we wbudowaną latarkę LED – zarówno białą, jak i czerwoną. Zegarek działa do 14 dni na jednym ładowaniu, co jest wynikiem słabszym niż w przypadku oryginalnego Instinct Crossover, który osiągał 28 dni lub nawet 70 w wersji solarnej, ale stanowi cenę za bardziej czytelny ekran AMOLED.