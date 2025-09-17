Sony Xperia 1 VII dostaje Androida 16

Android 16 już dostępny dla Xperii 1 VII

Aktualizacja do Androida 16 zaczęła trafiać na smartfony Sony Xperia 1 VII. Pierwsze raporty pojawiły się na Reddicie, gdzie użytkownicy potwierdzają instalację wersji oznaczonej numerem 71.1.A.2.68. Paczka waży około 1,13 GB.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na razie brakuje oficjalnego "changelogu". Użytkownicy zauważają przede wszystkim nową aplikację ustawień. Interfejs w większości pozostaje taki sam jak na Androidzie 15. Co ciekawe, aktualizacja wciąż korzysta z łatki bezpieczeństwa z sierpnia 2025 roku, bez wrześniowego uaktualnienia.

Sony zaskakuje szybkością

Sony przez lata miało złą opinię, jeśli chodzi o tempo wydawania aktualizacji. W tym roku sytuacja uległa zmianie. Xperia 1 VII już na starcie miała obiecaną politykę czterech dużych aktualizacji Androida, a teraz, jako jeden z pierwszych smartfonów na rynku, dostaje stabilnego Androida 16.

Co ważne, Sony wyprzedziło takie marki jak Oppo, OnePlus, Xiaomi, Vivo czy Honor. Aktualizacja pojawiła się też zaledwie dwa dni po tym, jak Samsung wypuścił Androida 16 dla serii Galaxy S25.

Xperia 1 VII – flagowiec na lata

Xperia 1 VII została zaprezentowana w maju 2025 roku. To najbardziej zaawansowany smartfon w ofercie japońskiej firmy i prawdopodobnie pozostanie jej flagowcem do połowy przyszłego roku. Urządzenie mocno przypomina swojego poprzednika – ma prostokątną bryłę, brak wcięć w ekranie i charakterystyczne, grubsze ramki u góry i dołu.

Na pokładzie znalazł się Snapdragon 8 Elite, 12 GB pamięci RAM LPDDR5X i pamięć UFS 4.0. Ekran to 6,5-calowy OLED FullHD+ z odświeżaniem 120 Hz. Całość zasila bateria 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 30 W i bezprzewodowym 15 W. Sony dodało też głośniki stereo oraz zapewniło długie wsparcie aktualizacjami.