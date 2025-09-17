Sprzęt

Galaxy S26 Ultra może Cię rozczarować. Oto dlaczego

Samsung szykuje ważną zmianę w swojej topowej serii smartfonów. Najnowsze doniesienia z Korei wskazują, że Galaxy S26 Ultra może otrzymać autorski procesor Exynos 2600. Byłby to powrót tej serii do układów Samsunga po ponad trzech latach przerwy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:46
0
Exynos 2600 w Galaxy S26 Ultra

Według raportu Korea Herald, masowa produkcja układu Exynos 2600 rusza już we wrześniu. Analityk Park Kang-ho z Daishin Securities sugeruje, że trafi on do Galaxy S26 Ultra. Nie oznacza to jednak, że wszystkie modele będą oparte wyłącznie na Exynosie. Na wybrane rynki najprawdopodobniej trafi wariant napędzany Snapdragonem 8 Elite Gen 5.

To byłaby istotna zmiana po latach. Topowe flagowce z trzech ostatnich generacji – Galaxy S23 Ultra (nasz test), Galaxy S24 Ultra (nasz test) i Galaxy S25 Ultra – były dostępne wyłącznie z SoC-ami firmy Qualcomm.

Ostatni raz w 2022 roku

Ostatnim modelem Ultra, w którym pojawił się Exynos, był Samsung Galaxy S22 Ultra z 2022 roku (nasz test). Nawet wtedy nie była to wersja wyłączna, bo na wielu rynkach sprzedawano wariant ze Snapdragonem.

W przeszłości to Europa była regionem, gdzie najczęściej pojawiały się smartfony Galaxy z Exynosem. Jednak niektóre późniejsze serie, na przykład Galaxy S25 (bez najnowszego Galaxy S25 FE), były już w całości oparta na Snapdragonie.

Co z wydajnością?

Powrót Exynosa w Galaxy S26 Ultra może wywołać mieszane reakcje. Starsze układy Samsunga często przegrywały w testach z konkurencją. Snapdragon 8 Elite Gen 5, który wkrótce zadebiutuje, prawdopodobnie okaże się szybszy niż Exynos 2600. A jak będzie w rzeczywistości, dowiemy się już na początku przyszłego roku, gdy Samsungi Galaxy S26 trafią na rynek.

Zobacz: Galaxy S25 Ultra to wydajny sprzęt pełen AI, ale poczekam na następcę (test)

Samsung Galaxy S25 Ultra w Sferis
Samsung Galaxy S25 Ultra w Media Markt
Samsung Galaxy S25 Ultra w x-kom
telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Headlines