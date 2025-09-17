Galaxy S26 Ultra może Cię rozczarować. Oto dlaczego

Exynos 2600 w Galaxy S26 Ultra

Według raportu Korea Herald, masowa produkcja układu Exynos 2600 rusza już we wrześniu. Analityk Park Kang-ho z Daishin Securities sugeruje, że trafi on do Galaxy S26 Ultra. Nie oznacza to jednak, że wszystkie modele będą oparte wyłącznie na Exynosie. Na wybrane rynki najprawdopodobniej trafi wariant napędzany Snapdragonem 8 Elite Gen 5.

Dalsza część tekstu pod wideo

To byłaby istotna zmiana po latach. Topowe flagowce z trzech ostatnich generacji – Galaxy S23 Ultra (nasz test), Galaxy S24 Ultra (nasz test) i Galaxy S25 Ultra – były dostępne wyłącznie z SoC-ami firmy Qualcomm.

Ostatni raz w 2022 roku

Ostatnim modelem Ultra, w którym pojawił się Exynos, był Samsung Galaxy S22 Ultra z 2022 roku (nasz test). Nawet wtedy nie była to wersja wyłączna, bo na wielu rynkach sprzedawano wariant ze Snapdragonem.

W przeszłości to Europa była regionem, gdzie najczęściej pojawiały się smartfony Galaxy z Exynosem. Jednak niektóre późniejsze serie, na przykład Galaxy S25 (bez najnowszego Galaxy S25 FE), były już w całości oparta na Snapdragonie.

Co z wydajnością?

Powrót Exynosa w Galaxy S26 Ultra może wywołać mieszane reakcje. Starsze układy Samsunga często przegrywały w testach z konkurencją. Snapdragon 8 Elite Gen 5, który wkrótce zadebiutuje, prawdopodobnie okaże się szybszy niż Exynos 2600. A jak będzie w rzeczywistości, dowiemy się już na początku przyszłego roku, gdy Samsungi Galaxy S26 trafią na rynek.