Nothing zapowiada nowe słuchawki nauszne: CMF Headphone Pro
CMF, submarka firmy Nothing, zapowiada nową premierę – tym razem będą to słuchawki CMF Headphone Pro. To pierwszy model nauszny w portfolio marki.
CMF, submarka londyńskiej firmy technologicznej Nothing, ogłosiła dzisiaj oficjalną datę premiery swojego kolejnego produktu. W poniedziałek, 29 września o 13:30, CMF zaprezentuje CMF Headphone Pro – pierwsze nauszne słuchawki tej marki.
W swoich kanałach społecznościowych firma zamieściła także krótką animację, na której widać zarys nowego modelu. Zgodnie z charakterem marki, CMF Headphone Pro dostępne będą w kolorach pomarańczowym i jasnozielonym, podobnie jak smartfony CMF. Słuchawki mają zaokrąglone, wręcz kuliste kształty, a hasłem przewodnim premiery jest „Remix everything” – „remiksuj wszystko”.
Specyfikacji można się tylko domyślać, bo zapowiedź pojawiła się nagle, a wcześniej w sieci nie było na ten temat żadnych doniesień. Należy jednak założyć, że producent wykorzysta doświadczenie, jakie zdobył tworząc Nothing Headphone (1), czyli pierwszy model słuchawek nausznych głównej marki, opracowany wspólnie z brytyjskim producentem KEF.
Już teraz widać, że stylistyka modelu CMF Headphone Pro jest oczywiście całkiem inna, ale niewykluczone, że wnętrze będzie podobne. W takim razie należy się spodziewać 40-milimetrowych przetworników dynamicznych, wsparcia Hi-Res Audio i kodeka LDAC, a także złącza jack 3,5 mm. Na pewno niższa będzie cena – CMF ma już na koncie kilka dobrze grających i kusząco wycenionych słuchawek TWS, więc i model nauszny powinien być dostępny w granicach rozsądku, nie przekraczając pułapu 1000 zł, a i kwota bliższa 500 zł może okazać się realna.