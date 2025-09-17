Nothing zapowiada nowe słuchawki nauszne: CMF Headphone Pro

CMF, submarka londyńskiej firmy technologicznej Nothing, ogłosiła dzisiaj oficjalną datę premiery swojego kolejnego produktu. W poniedziałek, 29 września o 13:30, CMF zaprezentuje CMF Headphone Pro – pierwsze nauszne słuchawki tej marki.

W swoich kanałach społecznościowych firma zamieściła także krótką animację, na której widać zarys nowego modelu. Zgodnie z charakterem marki, CMF Headphone Pro dostępne będą w kolorach pomarańczowym i jasnozielonym, podobnie jak smartfony CMF. Słuchawki mają zaokrąglone, wręcz kuliste kształty, a hasłem przewodnim premiery jest „Remix everything” – „remiksuj wszystko”.

Specyfikacji można się tylko domyślać, bo zapowiedź pojawiła się nagle, a wcześniej w sieci nie było na ten temat żadnych doniesień. Należy jednak założyć, że producent wykorzysta doświadczenie, jakie zdobył tworząc Nothing Headphone (1), czyli pierwszy model słuchawek nausznych głównej marki, opracowany wspólnie z brytyjskim producentem KEF.