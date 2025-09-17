Sprzęt

Nothing zapowiada nowe słuchawki nauszne: CMF Headphone Pro

CMF, submarka firmy Nothing, zapowiada nową premierę – tym razem będą to słuchawki CMF Headphone Pro. To pierwszy model nauszny w portfolio marki.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nothing zapowiada nowe słuchawki nauszne: CMF Headphone Pro

CMF, submarka londyńskiej firmy technologicznej Nothing, ogłosiła dzisiaj oficjalną datę premiery swojego kolejnego produktu. W poniedziałek, 29 września o 13:30, CMF zaprezentuje CMF Headphone Pro – pierwsze nauszne słuchawki tej marki.

Dalsza część tekstu pod wideo

W swoich kanałach społecznościowych firma zamieściła także krótką animację, na której widać zarys nowego modelu. Zgodnie z charakterem marki, CMF Headphone Pro dostępne będą w kolorach pomarańczowym i jasnozielonym, podobnie jak smartfony CMF. Słuchawki mają zaokrąglone, wręcz kuliste kształty, a hasłem przewodnim premiery jest „Remix everything” – „remiksuj wszystko”. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki nauszne NOTHING Headphone (1) ANC Biały
Słuchawki nauszne NOTHING Headphone (1) ANC Biały
-40 zł
1139 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Słuchawki dokanałowe NOTHING Ear (a) ANC Czarny
Słuchawki dokanałowe NOTHING Ear (a) ANC Czarny
-144.99 zł
473.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 329 zł
Słuchawki nauszne NOTHING Headphone (1) ANC Czarny
Słuchawki nauszne NOTHING Headphone (1) ANC Czarny
-50 zł
1149 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Advertisement

Specyfikacji można się tylko domyślać, bo zapowiedź pojawiła się nagle, a wcześniej w sieci nie było na ten temat żadnych doniesień. Należy jednak założyć, że producent wykorzysta doświadczenie, jakie zdobył tworząc Nothing Headphone (1), czyli pierwszy model słuchawek nausznych głównej marki, opracowany wspólnie z brytyjskim producentem KEF. 

Już teraz widać, że stylistyka modelu CMF Headphone Pro jest oczywiście całkiem inna, ale niewykluczone, że wnętrze będzie podobne. W takim razie należy się spodziewać 40-milimetrowych przetworników dynamicznych, wsparcia Hi-Res Audio i kodeka LDAC, a także złącza jack 3,5 mm. Na pewno niższa będzie cena – CMF ma już na koncie kilka dobrze grających i kusząco wycenionych słuchawek TWS, więc i model nauszny powinien być dostępny w granicach rozsądku, nie przekraczając pułapu 1000 zł, a i kwota bliższa 500 zł może okazać się realna.

Zobacz: Efekciarska kicha czy prawdziwe objawienie? Cała prawda o Nothing Headphone (1)
Zobacz: CMF Buds 2 Plus: są tanie, ale grają bosko (test)

Image
telepolis
słuchawki nauszne Nothing CMF CMF Headphone Pro
Zródła zdjęć: Nothing