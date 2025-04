Nothing wprowadza nowe słuchawki z ANC – serię CMF Buds 2

Sprzęt

Firma Nothing zaprezentowała nie tylko nowy smartfon CMF Phone 2 Pro, ale także aż trzy modele nowych słuchawek: CMF Buds 2, CMF Buds 2 Plus i CMF Buds 2a. To dobre uzupełnienie premierowego telefonu, ale także ciekawa opcja dla tych, którzy poszukują niedrogich słuchawek z ANC.