Lenovo szykuje nową konsolę. Ma być taniej

Planowałeś kupno konsoli? Warto poczekać. Lenovo szykuje nowy model z kilkoma znacznymi usprawnieniami i niższą ceną.

Nie da się zaprzeczyć, że urządzenia takie jak Nintendo Switch oraz Steam Deck rozbudziły na nowo rynek handheldów. Zwłaszcza drugie z wymienionych, które udowodniło, że w niskiej cenie można zaoferować konsolę zdolną do odpalania tytułów AAA znanych z PC.

Lenovo Legion Go Lite ma mieć mniejszy ekran

Niedługo później do tego grona dołączyły inne sprzęty - ASUS ROG Ally, MSI Claw czy Lenovo Legion Go. Nie wspominając o wielu mniejszych chińskich producentach. Wygląda jednak na to Lenovo szykuje się do odświeżenia swojej oferty. Nie ma mowy jednak o kolejnej generacji, a tańszym układzie.

Niedawno ASUS wydał odświeżoną konsolę ROG Ally X, zaś MSI szykuje się do premiery modelu z procesorem Intel Lunar Lake. W gronie tym brakuje tylko Lenovo. Serwis VideoCardz odnalazł jednak na stronie producenta zapisy sugerujące, że Chińczycy planują wydanie wersji Legion Go Lite.

Będzie ona wyposażona w mniejszy ekran - 7 zamiast 8,8 cali; doczeka się portu HDMI oraz układu chłodzenia z dwoma, a nie jednym wentylatorem. Niestety reszta specyfikacji to tajemnica. Jednak by zachować niską cenę naturalnym wydaje się skorzystanie z AMD Ryzen Z1 (6R/12W, do 4,9 GHz), zamiast Ryzen Z1 Extreme (8R/12W, do 5,1 GHz). Generacja AMD Strix Point ma bowiem trafić wpierw do laptopów.

Więcej powinniśmy dowiedzieć się jeszcze w tym roku. Lenovo już wielokrotnie sugerowało plany odświeżenia oferty. Nie zdradzano jednak daty premiery, mówiąc tylko, że "konsola pojawi się gdy będzie gotowa".

