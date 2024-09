Zgarnęli legendę Apple i dali miliard. Jego nowy projekt to rewolucja

Jony Ive to doskonale znany główny projektant sprzętu Apple, któremu zawdzięczamy wygląd iPhone'a, iPada i wielu innych kultowych urządzeń spod znaku jabłka. Jakiś czas temu odszedł z firmy, a New York Times właśnie ustaliło czym się teraz zajmuje.

Jony Ive zaprojektował w przeszłości iPhone'a, iPoda, iMac, Apple Watch, AirPodsy i zajmował się designem systemów iOS 7 do iOS 13. Był w Apple praktycznie instytucją w instytucji. Po 27 latach w Apple, w 2019 r. pożegnał się jednak z firmą, aby założyć własne przedsiębiorstwo. Teraz wiemy, czym się będzie zajmował.



Jak ustalił New York Times, Ive będzie teraz tworzyć nowe urządzenie związane ze sztuczną inteligencją dla OpenAI i pracuje z CEO firmy Samem Altmanem. Projekt w który jest zaangażowany Ive ma uzyskać finansowanie na poziomie 1 miliarda dolarów z końcem roku 2024, a były projektant Apple jest jego szefem.



Oprócz Ive'a, nowym sprzętem dla OpenAI mają zająć się m.in. Tang Tan i Evans Hankey, dwie kluczowe osoby z którymi Ive pracował przy iPhonie. W cały projekt jest do tej pory zaangażowanych 10 osób. Pracują one w biurze o powierzchni 3000 metrów kwadratowych, któe Ives zakupił w San Francisco za 90 mln dolarów wraz z okolicznym pasem nieruchomości.



Jeśli chodzi o urządzenie, Altman i Ive w wypowiedzi dla Timesa powiedzieli, że dzięki generatywnej sztucznej inteligencji będzie możliwe stworzenie nowego rodzaju urządzenia zdolnego do wykonywania zaawansowanych obliczeń za pomocą AI tam gdzie zawodzi tradycyjne oprogramowanie. Sprzęt ma czerpać inspiracje z pierwotnego iPhone'a i być wyposażony w technologię dotykową.

Źródło zdjęć: beeboys / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge