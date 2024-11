GeForce RTX 5000 z nowymi szczegółami. Szykujcie portfele

Nie mamy dobrych wieści dla osób, które liczyły na powrót standardowych złączy 8-pin lub karty graficzne o niskim poborze mocy. Corsair rozwiał wątpliwości.

Entuzjaści komputerowi świetnie zdają sobie sprawę, że wszyscy trzej producenci - AMD, NVIDIA oraz Intel - szykują się do premier nowych generacji kart graficznych. Mowa kolejno o serii Radeon RX 8000, GeForce RTX 5000 oraz ARC Battlemage. Jednak tylko Zieloni planują zaoferować modele z wyższej półki.

Chcesz nową kartę graficzną? Szykuj się na wymianę zasilacza

Zakłada się, że nowe karty graficzne zaprezentowane zostaną już w styczniu, na targach CES 2025 w Las Vegas (USA). Do sklepów trafią zaś w pierwszym kwartale przyszłego roku. Niestety informacji o specyfikacji jest jak na lekarstwo. Na szczęście jeden z producentów zasilaczy się wygadał.

Corsair potwierdza, że karty NVIDIA GeForce RTX 5000 będą korzystały ze złącza 12V-2X6, czyli poprawionej wersji 12VHPWR. Standard ten na szeroką skalę wprowadzony został przy generacji GeForce RTX 4000, ale doczekał się skrócenia pinów sygnałowych po przypadkach, gdzie konsumenci nie dociskali przewodu.

Amerykanie wspominają również, że "topowe karty graficzne nowej generacji mogą wymagać jeszcze więcej mocy niż obecne modele, które mogą pobierać do 450 watów". Pokrywałoby się to z wcześniejszymi plotkami, gdzie TGP GeForce RTX 5080 określane było na 400 W, a GeForce RTX 5090 na 600 W. Oczywiście jak zwykle z ostatecznymi wnioskami warto wstrzymać się do oficjalnej premiery.

A co z serią AMD Radeon RX 8000 i Intel ARC Battlemage? One będą zdecydowanie mniej prądożerne. Zarówno Czerwoni, jak i Niebiescy chcą tym razem zaatakować tylko niski i średni segment cenowo-wydajnościowy. To jednak bardziej konieczność niż wybór - żaden z producentów nie ma tak wydajnych GPU jak Zieloni.

