AMD potwierdza niemal całkowitą wyprzedaż serii Radeon RX 9070

Karty w sugerowanych cenach zobaczymy za kilka miesięcy

Pomimo tego, że AMD miało kilka miesięcy na zgromadzenie zapasów, popyt na model Radeon RX 9070 XT przerósł oczekiwania, zwłaszcza przy niskiej dostępności serii NVIDIA GeForce RTX 5000. W efekcie część sprzedawców podniosła ceny znacznie powyżej MSRP. Dotyczy to nie tylko portali jak OLX i Allegro oraz ofert od tzw. "scalperów", ale również dużych i znanych sklepów - różnice to od kilkuset do ponad tysiąca złotych.