Karty GeForce RTX 50 mają mieć ogromny wpływ na rynek

Już tylko tygodnie dzielą nas od premiery nowej generacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 50. Producenci już się na to szykują, spodziewając się ogromnego zainteresowania ze strony graczy.

Nadchodzi seria GeForce RTX 50

Jedną z firm, która mocno szykuje się na premierę kart graficznych GeForce RTX 50, jest Auras Technology. Dla wiele osób może to być nieznany producent, ale jest to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w tworzeniu systemów chłodzenia, także do kart graficznych. Na tym polu współpracują z wieloma producentami.

Yu-Shen Lin, szef Auras Technology, spodziewa się, że karty GeForce RTX 50 będą się ciszyć ogromnym zainteresowaniem, co wpłynie też na łańcuchy dostaw. Między innymi z tego powodu Zotac, odpowiedzialny również za marki Inno3D i Manli, miał przenieść produkcję z Hongkongu do Singapuru. Firma w ten sposób chce uchronić się przed światowymi sankcjami.

Premiera kart GeForce RTX 50 spodziewana jest na początku roku. NVIDIA powinna zaprezentować nowe modele w styczniu, na targach CES 2025 w Las Vegas.

Źródło zdjęć: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech