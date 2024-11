Nietypowe znalezisko na śmietniku. Sprzęt warty tysiące

Nietypową historię opisał użytkownik Reddita, który pracuje jako kierowca śmieciarki. Na jednym ze śmietników znalazł działający komputer warty tysiące.

Użytkownik Reddita o pseudonimie siezio pochwalił się ciekawym znaleziskiem. Na co dzień pracuje on jako kierowca śmieciarki i z pewnością znalazł w odpadach już wiele ciekawych rzeczy. Jednak na pewno nie spodziewał się, że tego dnia trafi na całkiem niezły komputer, warty kilka tysięcy złotych.

Komputer ze śmietnika

Siezio znalazł w pełni wyposażony komputer, który składał się między innymi z: procesora AMD Ryzen Threadripper 3970X, płyty głównej ASUS Prime TRX 40-Pro, 32 GB pamięci RAM DDR4 oraz karty graficznej GeForce RTX 2080 Ti. W zestawie były też zasilacz oraz chłodzenie wodne do CPU.

Mężczyzna postanowił zabrać cały zestaw do domu i porządnie go wyczyścić. Wszystkie elementy były mokre, więc nie obeszło się też bez porządnego suszenia. Co ważne, siezio był przewidujący i postanowił zakupić nowy zasilacz. Nie chciał ryzykować, że stary spali podzespoły przy pierwszym uruchomieniu. Musiał też dokupić dysk, ponieważ nie było go w zestawie.

Ku jego zaskoczeniu, okazało się, że komputer działa. Nie są to może najnowsze podzespoły, ale wciąż mają sporo do zaoferowania i taki zestaw spokojnie dałoby się sprzedać za kilka tysięcy złotych. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, dlaczego taki sprzęt w ogóle trafił na śmieci. Tego prawdopodobnie nigdy się już nie dowiemy.

