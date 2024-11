Chiny pokazały wyjątkowy sprzęt. Nie używa ani AMD, ani Intela

Chiny niejednokrotnie zapewniały, że są samowystarczalne i niepotrzebne im zachodnie technologie. Dowodem na to ma być nowy laptop, ale wynik jest mierny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mówiąc o procesorach komputerowych wymienia się najczęściej dwóch producentów - AMD oraz Intel. Od niedawna do tego grona dołączyło jeszcze Apple i Qualcomm, ale są to konstrukcje na bazie architektury ARM, a nie x86. Wszystkie z tych firm mają jednak pewną cechę wspólną - są amerykańskie.

Intel oferował taką wydajność w 2007 roku

To oczywiście nie podoba się Chinom, które próbują uniezależnić się od zachodnich technologii. Zwłaszcza w obliczu licznych sankcji ze strony USA. Rozwiązaniem mają być rodzimi producenci CPU i GPU. A tak się składa, że procesor jednego z nich trafia właśnie do szerokiej sprzedaży.

Laptop Lenovo X1 w wersji z procesorem Zhaoxin KG-6000G zadebiutował właśnie w Chinach. Jest to propozycja 4-rdzeniowa i 4-wątkowa z taktowaniem do 3,3 GHz wykonana w leciwej już litografii 16 nm. Dopełnia to 4 MB pamięci L2 oraz układ graficzny obsługujący DirectX 12, OpenCL 1.2 i OpenGL 4.6.

Chińczycy nie zdradzają pełnej specyfikacji. Chwalą się jednak kompaktową obudową o grubości 13,9 milimetrów oraz masie 990 gramów. Zastosowana matryca to rozwiązanie OLED o rozdzielczości 2,8K, a klawiatura doczekała się podświetlenia. Oprócz tego należy się spodziewać SSD i pamięci RAM DDR4.

Wcześniej dostępne wyniki w bazie programu Geekbench zdradzają, że Zhaoxin KG-6000G oferuje wydajność jak Intel czy AMD 11-14 lat temu. Mowa o 397 punktach dla testu jednowątkowego i 1035 punktach dla wielowątkowego. Dla porównania Intel Core 2 Quad Q6600 z 2007 roku notuje około 331/1033 punktów.

Sugerowana cena pozostaje nieznana, ale to bez znaczenia - opisywany laptop nie trafi do sprzedaży poza Chinami. I raczej nie ma za czym płakać, bo to propozycja przestarzała już w dniu premiery. Mimo wszystko jest to dowód na to, że Chiny są w stanie zaoferować autorskie (acz słabe) rozwiązania.

Zobacz: Blizzard tworzy nową grę. Znamy pierwsze informacje

Zobacz: Intel nie chce naśladować AMD. Przynajmniej na razie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne