Blizzard tworzy nową grę. Znamy pierwsze informacje

Czy czeka nas powiew świeżości? Blizzard rozpoczyna pracę nad nową grą. Będzie to strzelanka z otwartym światem, ale nie chodzi o serię Overwatch.

Dalsza część tekstu pod wideo

Blizzard Entertainment to amerykański producent gier wideo, którego zna chyba każdy fan cyfrowej rozrywki. Mowa o twórcach takich kultowych serii jak Diablo, Warcraft czy StarCraft, ale również Hearthstone oraz Overwatch. A wygląda na to, że Amerykanie mają w planach nową grę.

To nie pierwsza próba stworzenia tego typu gry

Zauważano bowiem, iż Blizzard szuka w Stanach Zjednoczonych pracowników do niezapowiedzianej jeszcze strzelanki z otwartym światem. Potwierdzeniem tego ma być ogłoszenie o pracę na stanowisko "Associate Design Director of Innovation", czyli zastępcy dyrektora ds. innowacji.

Niestety na chwilę obecną brak jest szczegółów na temat samej gry, a ogłoszenie posługuje się ogólnikami o "wychodzeniu poza utarte ramy" i "pragnieniu przekształcania marzeń w rzeczywistość". Poszukiwania osób do zespołu sugerują, że tytuł jest nadal we wczesnym etapie powstawania, a premiera jest odległa.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy Blizzard próbuje stworzyć strzelankę z otwartym światem. Wcześniejszy "Projekt Titan" miał być shooterem MMO, ale po siedmiu latach prac produkcja została anulowana. Tylko niektóre z opracowanych w tym czasie rozwiązań trafiły do gry Overwatch.

Później anulowano tytuł survivalowy, który znany był wewnętrznie pod nazwą kodową "Odyssey". Nie była to jednak decyzja Blizzarda - zrobił to Microsoft po przejęciu firmy. Spowodowane było to wolnym rozwojem i niezadowalającymi efektami. Pozostaje liczyć, że nowa produkcja będzie miała więcej szczęścia.

Zobacz: Intel nie chce naśladować AMD. Przynajmniej na razie

Zobacz: GeForce RTX 5000 z nowymi szczegółami. Szykujcie portfele

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne