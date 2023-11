Kartę graficzną GeForce RTX 4090 przerobił na deskorolkę. No prawie

Użytkownik vx-underground pochwalił się na platformie X (kiedyś Twitter) nietypowym wideo, na którym ktoś jeździ deskorolką zrobioną z karty graficznej GeForce RTX 4090. To ekstrawagancja i marnowanie pieniędzy czy może jednak małe oszustwo?

W opisie vx-underground wyśmiewa nowobogackich influencerów, którzy chwalą się ciuchami Balenciaga czy samochodami marki Lamborghini. Jego zdaniem prawdziwe bogactwo to właśnie jeżdżenie deskorolką z GeForce'a RTX 4090.

Nerds think having Lamborghinis, 'Iced out' watches, and wearing Balenciaga makes them look wealthy.



Wrong.



Real wealth and power is skating on GPUs. pic.twitter.com/RIS1uRnjUU