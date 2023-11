GeForce RTX 4090 ciągle się psują i to masowo - twierdzi serwisant

Znany na YouTubie serwisant przekonuje, że wciąż wiele kart graficznych GeForce RTX 4090 ulega uszkodzeniu z powodu spalonych wtyczek 12VHPWR.

Krótko po premierze kart graficznych GeForce RTX 4090 okazało się, że mają one problem z wtyczką zasilania 12VHPWR. Ta pod wpływem wysokiej temperatury ulegała stopieniu i uszkadzała GPU.

NVIDIA przekonywała, że problem wcale nie jest duży, a usterki wynikają przede wszystkim z winy samych użytkowników. Nowe światło na sprawę rzuca serwisant znany na YouTubie jako NorthridgeFix.

Uszkodzone karty GeForce RTX 4090

NorthridgeFix przekonuje, że karty GeForce RTX 4090 cały czas mają ogromny problem ze spalonymi wtyczkami 12VHPWR. Co więcej, jest to dużo częstsze zjawisko, niż nam się do tej pory wydawało. Do jego serwisu ma co tydzień trafiać nawet 20-25 egzemplarzy ze spalonym zasilaniem. To nawet 100 sztuk miesięcznie.

Mamy ich tak dużo, że kupiłem sobie specjalną maskę, żeby nie czuć zapachu spalenizny na tych przewodnikach. Pachnie jak fajerwerki razy dziesięć. Ciągłe wąchanie spalonych złączy nie jest zdrowe.

- twierdzi NorthridgeFix.

Serwisant jednocześnie podkreśla, że problem nie jest związany z żadnym konkretnym producentem lub modelem. Trafiają do niego karty różnych firm, więc zdaje się, że wszystkie psują się tak samo.

Problem prawdopodobnie cały czas dotyczy starszych modeli z wtyczką 12VHPWR. Od jakiegoś czasu wszystkie egzemplarze sprzedawane są z nowym złączem 12V-2×6, które ma krótsze piny czujnikowe. Jeśli wtyczka nie zostanie prawidłowo wpięta, to blokowany jest tryb wysokiego poboru mocy.

