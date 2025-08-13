Ten dron wygląda jak ten z wizualizacji TVP: potrafi latać i nurkować
Pamiętacie niesławną wizualizację dronów podwodnych wysadzających Nord Stream 2, która pojawiła się na TVP? Jej autor, jak prawdziwy geniusz prześcignął swoje czasy i był wyśmiewany, a dopiero dziś rzeczywistość dogoniła jego geniusz.
A dokładniej grupa studentów z duńskiego Uniwersytetu w Aalborgu. A biorąc pod uwagę, że są nimi Andrei Copaci, Paweł Kowalczyk, Krzysztof Sierocki i Mikołaj Dźwigało, to tych trzech ostatnich mogło się zainspirować materiałem przygotowanym dla Telewizji Polskiej.
Dron podwodno-latający
Ten niesamowity statek powietrzny powstał w dużej mierze za pomocą drukarki 3D. Dzięki wysokiej szczelności komponentów jest on w stanie bez problemu przebywać pod wodą. Jednak to mechanizmy odpowiedzialne za zmianę jego orientacji, oraz śmigła, które pod wodą zmieniają swój kąt natarcia tak, aby efektywnie pełnić funkcję śrub statku podwodnego, są głównym motorem tego sukcesu.
Jak widać na nagraniu, dron ten potrafi w locie zmienić swoje przeznaczenie, na łódź podwodną, a po kąpieli znów przejść płynnie w tryb powietrzny.