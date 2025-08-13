Tech

Ten dron wygląda jak ten z wizualizacji TVP: potrafi latać i nurkować

Pamiętacie niesławną wizualizację dronów podwodnych wysadzających Nord Stream 2, która pojawiła się na TVP? Jej autor, jak prawdziwy geniusz prześcignął swoje czasy i był wyśmiewany, a dopiero dziś rzeczywistość dogoniła jego geniusz.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:15
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten dron wygląda jak ten z wizualizacji TVP: potrafi latać i nurkować

A dokładniej grupa studentów z duńskiego Uniwersytetu w Aalborgu. A biorąc pod uwagę, że są nimi Andrei Copaci, Paweł Kowalczyk, Krzysztof Sierocki i Mikołaj Dźwigało, to tych trzech ostatnich mogło się zainspirować materiałem przygotowanym dla Telewizji Polskiej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dron podwodno-latający

Ten niesamowity statek powietrzny powstał w dużej mierze za pomocą drukarki 3D. Dzięki wysokiej szczelności komponentów jest on w stanie bez problemu przebywać pod wodą. Jednak to mechanizmy odpowiedzialne za zmianę jego orientacji, oraz śmigła, które pod wodą zmieniają swój kąt natarcia tak, aby efektywnie pełnić funkcję śrub statku podwodnego, są głównym motorem tego sukcesu. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dron BETAFPV Meteor65 Pro O4
Dron BETAFPV Meteor65 Pro O4
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Dron EXTRALINK E88 Pro
Dron EXTRALINK E88 Pro
0 zł
139 zł - najniższa cena
Kup teraz 139 zł
Dron DJI Neo Fly More Combo Nagrywanie w 4K/30fps, Trzy baterie w zestawie
Dron DJI Neo Fly More Combo Nagrywanie w 4K/30fps, Trzy baterie w zestawie
0 zł
1371.08 zł - najniższa cena
Kup teraz 1371.08 zł
Advertisement

Jak widać na nagraniu, dron ten potrafi w locie zmienić swoje przeznaczenie, na łódź podwodną, a po kąpieli znów przejść płynnie w tryb powietrzny. 

Image
telepolis
drony Majsterkowanie
Zródła zdjęć: Markus Photo and video/ DrShutter / shutterstock
Źródła tekstu: Andrei Copaci / YouTube, Tomshardware