AMD coraz lepiej radzi sobie na rynku CPU, ale do Intela sporo brakuje

Dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że AMD jest zawsze tym drugim. Czerwoni gorzej radzą sobie od NVIDII w segmencie kart graficznych i pozostają w tyle za Intelem na rynku procesorów. Jednak w tym drugim przypadku jest coraz lepiej, czego dowodzą najnowsze dane.

AMD na rynku procesorów

Firma Mercury Research opublikowała najnowsze dane na temat rynku procesorów. Wynika z nich, że AMD radzi sobie na nim coraz lepiej i to w każdej kategorii. W ciągu jednego kwartału wzrosły zarówno udziały, jak i przychody Czerwonych. Do poziomu Intela nadal sporo brakuje, ale firma pod przewodnictwem Lisy Su może być zadowolona.

W tym momencie AMD szczególnie dobrze radzi sobie w segmencie układów serwerowych. Firma w trzecim kwartale 2023 roku odpowiadała za 23,9 proc. sprzedanych egzemplarz i 29,4 proc. przychodów. Kwartał wcześniej było to odpowiednio 18,6 oraz 25,1 proc.

Nieco gorzej jest jeśli chodzi o sprzedaż układów desktopowych oraz mobilnych, czyli do laptopów. Tutaj AMD osiąga 19,2 oraz 19,5 proc. pod kątem sprzedanych egzemplarzy oraz 16,3 oraz 17,3 proc., gdy pod uwagę weźmiemy przychody. Warto jednak zauważyć, że w większości są to duże wzrosty względem wcześniejszego kwartału. Widać to przede wszystkim w kategorii układów do laptopów.

