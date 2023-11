Intel Core i9-14900KS z piekielnie wysokim taktowaniem

Intel Core i9-14900KS pojawił się w pierwszych sklepach i jeśli specyfikacja jest prawdziwa, to będziemy mieli do czynienia z bardzo szybkim układem.

Niedawno zadebiutowały procesory Intel Raptor Lake Refresh. Wśród nich znajduje się między innymi model Core i9-14900K, którego zegar został podniesiony względem poprzednika do poziomu 6,0 GHz w Boost. Tymczasem niespodziewanie, w niektórych sklepach, pojawił się już model Core i9-14900KS i jego zegar jest jeszcze wyższy.

Intel Core i9-14900KS

Procesor pojawił się w jednym z izraelskich sklepów jako element gotowych zestawów. Z zamieszczonych na stronie informacji wynika, że układ będzie miał identyczną specyfikację, jak Core i9-14900K. Oznacza to 24 rdzenie, 32 wątki oraz 68 MB pamięci cache (32 MB L2 i 36 MB L3). Jedyna różnica to właśnie taktowanie.

Core i9-14900KS ma mieć maksymalny zegar na poziomie aż 6,2 GHz w przypadku wydajnych rdzeni P. To o 200 MHz (3 proc.) więcej niż w Core i9-14900K. Różnica niewielka, ale jednak powinna przełożyć się na minimalnie lepszą wydajność. CPU jest kompatybilny z pamięciami DDR4-3200 oraz DDR5-5600, a także płytami głównymi z chipsetami z serii 700.

Cena samodzielnego procesora Core i9-14900KS nie jest jeszcze znana, ale skoro i9-14900K kosztuje tylko samo, co Core i9-13900K, to tutaj możemy liczyć na kwotę identyczną, jak Core i9-13900KS. Oznaczałoby to 699 dolarów.

