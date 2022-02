Uważaj co kupujesz! Ta sama karta graficzna - trzy różne wersje

NVIDIA znowu kombinuje? Na to wygląda! Amerykanie majstrują przy specyfikacji karty graficznej GeForce RTX 3050. Cel jest słuszny, ale jaki będzie tego efekt? Czy nie wprowadzi to tylko więcej zamieszania wśród konsumentów?

Na rynku obecne jest sporo różnych kart graficznych, a dwie najświeższe z nich to AMD Radeon RX 6500 XT oraz NVIDIA GeForce RTX 3050. Oba to przedstawiciele niskiego segmentu wydajnościowego, ale i cenowego w ofertach Amerykanów, które stworzone zostały z myślą o graniu w rozdzielczości Full HD. Minimalnie nowszą konstrukcją jest propozycja od NVIDII, bo debiutowała w sklepach 27 stycznia 2022 roku.

Jedna nazwa - aż trzy różne wersje karty graficznej

Ledwie kilka godzin temu pisaliśmy, że Zieloni szykują poprawioną wersję GeForce RTX 3050. Zamiast rdzenia NVIDIA GA106, ma być używany GA107. Pozwoli to na obniżenie poboru mocy ze 130 do 115 W, a tym samym obniży nieco temperatury i/lub poprawi kulturę pracy. Zakłada się też zwiększenie potencjału w OC.

Jednak w bazie kart graficznych TechpowerUP dostępny jest też trzeci układ GeForce RTX 3050, który nie jest oznaczony jako placeholder. On również korzystać ma z rdzenia NVIDIA GA107, ale jego specyfikacja będzie już inna. Przycięto zarówno GPU, jak i pamięć VRAM. Sytuacja przypomina historię z układem GTX 1060.

Oryginalny GeForce RTX 3050 oferuje 2560 rdzeni CUDA przy taktowaniu 1552 MHz bazowo i 1777 w trybie boost oraz 8 GB pamięci VRAM. Opisywany, słabszy GeForce RTX 3050 ma być przycięty do 2304 rdzeni CUDA przy taktowaniu 1545/1740 MHz i zaledwie 4 GB pamięci VRAM. Nadal mowa będzie o interfejsie PCIe 4.0 x8.

Oba te kroki przełożą się jednoznacznie na spadek wydajności w grach i programach. Nie powinien być on duży, ale zdecydowanie zauważalny. Zwłaszcza, w tytułach korzystających z tekstur o wysokiej rozdzielczości i/lub u osób, które modyfikują gry na własną rękę (np. Minecraft, The Elder Scrolls V: Skyrim).

Skąd ten krok ze strony NVIDII? GeForce RTX 3050 4 GB ma zaoferować niższą sugerowaną cenę, która ma wynosić podobno 199 dolarów. Dla porównania GeFocre RTX 3050 8 GB wyceniony jest na 250 dolarów. Tym samym Zieloni będą mogli rozszerzyć portfolio i zbliżyć się do słabszego, acz tańszego Radeona RX 6500 XT.

Czy to dobre podejście? Z perspektywy biznesowej na pewno, a i osoby szukające taniej karty graficznej do starszych gier powinny być zadowolone. Niestety dla całej reszty konsumentów, zwłaszcza tych nie znających się na komputerach, wprowadzi to niepotrzebne zamieszanie gdzie pod jedną nazwą, dostępne będą trzy różne modele. Wystarczyło najsłabszy z nich nazwać "RTX 3040" lub "RTX 3050 SE/Lite".

Zobacz: NVIDIA GeForce RTX 3050 – test. Remedium na biedaczasy

Zobacz: GeForce RTX 3050 potrzebuje poprawek? Nadciąga nowa wersja karty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA, TechpowerUP, Igor'sLAB

Źródło tekstu: TechpowerUP, oprac. własne