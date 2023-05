GeForce RTX 4090 z kolejnym rekordem. Robi wrażenie

Flagowy model karty graficznej od NVIDII nie przestaje zaskakiwać. Jednemu z entuzjastów udało się podkręcić autorski model firmy Colorful aż do 3852 MHz.

Chociaż na rynku kart graficznych od niedawna mamy trzech producentów - AMD, Intel oraz NVIDIA, to król jest tylko jeden. Zieloni mają ponad 76% udziałów w przypadku graczy. Dla porównania Czerwoni to niecałe 15%, zaś Niebiescy to ponad 8%. Sytuację dwóch ostatnich ratują zintegrowane układy graficzne w procesorach.

Karty z rodziny Ada Lovelace mają spory potencjał OC

Najnowsze generacje kart graficznych to NVIDIA GeForce RTX 4000 oraz AMD Radeon RX 7000, które debiutowały pod koniec ubiegłego roku. A tak się składa, że flagowiec z rodziny Ada Lovelace - GeForce RTX 4090 - został podkręcony do rekordowych 3825 MHz. I tym razem stabilność sprawdzana była w zadaniach 3D.

Niemiecki overclocker o pseudonimie "CENS" pochwalił się swoimi wynikami ekstremalnego OC. Entuzjasta korzystał z autorskiego modelu Colorful iGame GeForce RTX 4090 LAB, który sparowano z procesorem Intel Core i9-13900K. Karta schłodzona była ciekłym azotem do temperatury -192°C.

CENS po uzyskaniu 3825 MHz na rdzeniu przeprowadził testy stabilności w Unigine Superposition, uzyskując 18 701 punktów. Pozwoliło mu to na zajęcie pierwszego miejsca w rankingu. Dla porównania wcześniejszy rekordzista - OGS z Grecji - miał w tym samych teście 18 145 punktów, a więc różnica jest niewielka.

Identyczne taktowania, ale na modelu GALAX GeForce RTX 4090 HOF, uzyskano już w ubiegłym roku. Wtedy jednak mowa była o teście GPUPI, czyli liczeniu liczby Pi z wykorzystaniem karty graficznej. Jest to zadanie znacznie prostsze i mające mniej wspólnego z normalnym użytkowaniem GPU. Tym samym osiągnięcie CENS robi większe wrażenie, acz nadal daleko temu do OC możliwego w domowym zaciszu bez LN2.

Źródło zdjęć: CENS, NVIDIA

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne