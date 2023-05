be quiet! Dark Power Pro 13 to nowe zasilacze klasy premium

Składasz nową stację roboczą lub najwydajniejszy komputer do gier? Zależy Ci na najlepszych podzespołach? W takim razie potrzebuje be quiet! Dark Power Pro 13.

Składając nowy zestaw komputerowy większość osób zwraca największą uwagę na procesor i kartę graficzną, w końcu to one odpowiadają w głównej mierze za wydajność w grach i programach. Co bardziej obyci konsumenci nie zapominają też o szybkich pamięciach RAM czy nośniku półprzewodnikowym.

Nowe zasilacze be quiet! mają certyfikat 80 PLUS Titanium

Niestety wiele osób zdaje się oszczędzać zwłaszcza na zasilaczu, a to duży błąd. Odpowiednio dobrane PSU to zakup na lata, bo zasilacz posłuży w niejednym komputerze. A tak się składa, że jeden z liderów w branży wypuścił nowe jednostki z segmentu premium. Mowa o mocarnych zasilaczach od niemieckiego be quiet!

be quiet! Dark Power Pro 13 to w pełni modularne zasilacze o mocy 1300 i 1600 W, które zgodne są ze standardem ATX 3.0 oraz PCIe 5.0. Korzystają one z konstrukcji opartej na sześciu liniach +12 V, które można połączyć w jedną; aktywnego PFC; topologii Full Bridge + LLC oraz japońskich kondensatorów 105°C.

Oczywiście nie zapomniano tutaj zabezpieczeń takich jak OTP, OCP, OPP, SCP, OVP, UVP i SIP. Wszystko to przekłada się na szalenie wysoką sprawność do 94,4% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Titanium. Przewody to czarne rozwiązanie taśmowe. Nie zabrakło tutaj wtyczek 12VHPWR dla nowych kart graficznych.

Zasilacze be quiet! Dark Power Pro 13 trafią do sklepów 23 maja. Sugerowana cena to 410 euro za model 1300 W i 450 euro za wersję 1600 W. Mowa więc o około 1855 i 2035 złotych. Producent udziela 10 lat gwarancji.

Zobacz: Następna konsoli Nintendo Switch? Japończycy nie mają dobrych wieści

Zobacz: Niskoprofilowa klawiatura mechaniczna, która nie straszy wyglądem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: be quiet!

Źródło tekstu: be quiet!, oprac. własne