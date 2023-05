Niskoprofilowa klawiatura mechaniczna, która nie straszy wyglądem

Jesteś fanem klawiatur niskoprofilowych? Szukasz konstrukcji z mechanicznymi przełącznikami? Nie lubisz gamignowej stylistyki? Cherry ma coś dla Ciebie!

Grać czy pracować można nawet na najtańszej myszce i klawiaturze. Jednak odpowiednio dobrane peryferia znacząco podnoszą komfort pracy, zwłaszcza przy wielu godzinach spędzanych z komputerem. W ostatnich latach na popularności zyskały klawiatury mechaniczne. W sklepach jest z w czym wybierać.

Klawiatura Cherry ma wysokość zaledwie 16 milimetrów

Gorzej ma się sprawa ze sprzętami, które mają oferować kompaktową konstrukcję i nie straszyć swoją stylistyką. Tutaj z pomocą przychodzi jednak producent odpowiedzialny za jedne z popularniejszych przełączników, czyli Cherry. Firma pochwaliła się właśnie ultra niskoprofilową klawiaturą.

Cherry KM X ULP to klawiatura mechaniczna o wymiarach 440 x 133 x 16 milimetrów i wadze 624 gramów. Oferuje ona 110 przycisków, które korzystają z produkowanych w Niemczech przełączników Cherry MX Ultra Low Profile. Jest to rozwiązanie typu tactile z siłą aktywacji 65 cN i o żywotności do 50 milionów kliknięć.

Do dyspozycji jest dwukanałowe połączenie Bluetooth 5.2, szyfrowana łączność 2,4 GHz oraz po prostu przewód USB. Opisywana klawiatura może być sparowana z kilkoma urządzeniami naraz. Wbudowany akumulator zdaniem producenta pozwala nawet na kilka tygodni pracy na jednym ładowaniu.

Opisywana klawiatura wyposażona jest w białe podświetlenie LED z dziesięciostopniowym przyciemnianiem. Prócz tego wybrane przyciski oferują kolory sygnalizujące stan naładowania akumulatora, tryb łączności, włączenie konkretnych funkcji jak Caps Lock, Scroll Lock lub Num Lock itd.

Cherry KM X ULP pojawiła się już w przedsprzedaży w wybranych sklepach. Do wyboru jest kilka różnych układów (US, UK, FR, DE, CN). Sugerowana cena w Europie to 249,99 euro, czyli równowartość około 1129 złotych. To sporo, ale mało jest na rynku tego typu konstrukcji. Najbardziej zbliżony będzie Corsair K100 Air.

Zobacz: Myszka lekka jak piórko. Czy to nowy król gamingu? (Test)

Zobacz: AMD Radeon RX 7600 trafił do pierwszych sklepów. Znamy ceny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Cherry

Źródło tekstu: Cherry, oprac. własne